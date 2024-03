"Rispettiamo la laicità ma anche l’identità"

Ci sono ben poche probabilità che il sacerdote che va ad impartire la benedizione pasquale venga lasciato fuori dalla porta dell’istituto Sacro Cuore: la garanzia è la sua natura di scuola parificata di ispirazione cristiana, ma anche qui la laicità, come spiega la rettrice Ombretta Sternini, viene vissuta come un valore. "Laicità - dice la professoressa Sternini - significa rispetto delle diversità, presente anche nel nostro istituto".

È d’accordo dunque con la decisione della dirigente scolastica di Alfero?

"Ritengo che certe scelte, come quelle legate al tema della rimozione del crocifisso in classe o del rifiuto della benedizione pasquale, vadano contro una tradizione che è del nostro popolo. Sono drastiche e non rispettose della nostra identità nazionale. Ci sono eventi come le celebrazioni del Natale e della Pasqua, così profondamente inserite nella nostro cultura, di matrice innegabilmente cattolica anche se la maggior parte della popolazione oggi non è più praticante, che non si possono sopprimere. Poi sempre o ovunque siamo tenuti al rispetto delle diversità".

Come vi comportate se qualcuno dei vostri ragazzi non vuole sottoporsi alla benedizione?

"Da noi viene il vescovo in visita, entra nelle classi, saluta i ragazzi e dice una preghiera. Se qualcuno avesse dei problemi è chiaro che saremmo disponibili a cercare una soluzione, ma non c’è mai accaduto. Anche se sappiamo che, soprattutto nella scuola media, alcuni dei ragazzi dopo la cresima non frequentano più la chiesa e i sacramenti, fattore ormai molto diffuso, nessuno ha mai posto problemi per la benedizione. Da noi ci sono tre gesti che hanno rilevanza religiosa, il presepe vivente in occasione del Natale, la Via Crucis e un recital per Pasqua, ma non è mai accaduto che i ragazzi o i genitori abbiamo chiesto di non partecipare. Sono tradizioni a cui siamo legati e che tutti accettano volentieri".

Peraltro anche atei e agnostici festeggiano Natale e Pasqua…

"Sono ricorrenze di connotazione culturale di un popolo che nulla hanno a che fare con il non rispetto dei singoli, anche se non hanno più una pratica religiosa".

Elide Giordani