"Risposte migliori per i cittadini". La promessa della sindaca Rossi

E’ stato inaugurato ieri a Mercato Saraceno il nuovo Cau (Centro assistenza e urgenza) presso la casa della Comunità. All’avvio dell’attività della struttura sanitaria erano presenti la sindaca Monica Rossi, la direttrice di Distretto Valle Savio Paola Ceccarelli, il direttore di cure primarie Stefano De Carolis, infermieri e medici. La struttura con questa nuova organizzazione disporrà di personale infermieristico specializzato che affiancherà il personale medico che già era operativo nel punto di primo intervento.

Affermano in proposito la sindaca Monica Rossi e l’Assessora delle politiche alla salute Giulia Paci: " E’ un traguardo importante per il Comune di Mercato Saraceno ma anche per tutta la vallata per garantire i necessari servizi di prossimità. I Cau, infatti, strutture territoriali destinate alla gestione delle urgenze sanitarie a bassa complessità clinico assistenziale che garantiscono, oltre alle prestazioni erogate dalla continuità assistenziale, prestazioni non complesse (codici bianchi e verdi) attualmente erogate nei Punti di Primo Intervento e nei Pronto Soccorso. Abbiamo lavorato tanto affinché il nostro servizio di primo intervento non venisse chiuso e ora grazie all’Ausl Romagna restituiamo ai cittadini un servizio migliorato".

Il centro di assistenza e urgenza inaugurato ieri mattina a Mercato Saraceno sarà attivo sette giorni su sette per tutto l’arco delle 24 ore e con questa nuova apertura si aggiungeranno ai servizi disponibili anche visite specializzate del pneumologo, oltre a quelle dell’otorinolaringoiatra, oculista e cardiologo.

Edoardo Turci