Rissa a Cesena: un gruppetto minaccia i passanti con un palo d’acciaio

Cesena, 4 ottobre 2023 – Le ombre del degrado si sono allungate fino al cuore di Cesena. Le documentano le immagini di un telefonino con le quali ieri notte alcuni residenti hanno ripreso l’ennesimo episodio sopra le righe vetrificatosi nell’area della Barriera.

Rissa in zona Barriera a Cesena (foto Ravaglia)

“Da quest’estate – è la lamentela di chi vive in zona - le problematiche sono pressoché quotidiane, tra cassonetti datti alle fiamme, risse, urla e ingiurie”.

Nel caso più recente si vede un gruppetto – pare quattro persone – che gridano, brandendo a turno un palo di acciaio come quelli che vengono utilizzati nei locali pubblici per delimitare spazi preclusi ai visitatori. Le immagini non testimoniano di persone rimaste ferite, ma piuttosto di rabbiosi tentativi di minacciare gli interlocutori. A sedare gli animi è stata una delle persone coinvolte, che si impadronisce del palo, lo lancia via, verso l’area verde parallela a viale Carducci e esorta ripetutamente gli altri a chiudere la questione “Basta!” “Basta!”. A quel punto un paio se ne vanno, mentre gli altri si siedono su una vicina panchina.

I residenti chiedono maggiori controlli e interventi di prevenzione per evitare che la situazione possa degenerare e che un nuovo angolo della città si trasformi in un nervo scoperto in termini di sicurezza.

Già in passato in effetti, a poca distanza dalla Barriera, lungo il tratto di via Finali, erano stati segnalati soprattutto durante le ore serali situazioni che avevano suscitato la preoccupazione degli abitanti della zona.