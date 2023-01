Rissa a bastonate tra ultras di Rimini e Cesena: 8 denunciati

Cesena, 9 gennaio 2023 - Le immagini e i video testimoniano il violento scontro tra tifoserie prima del derby Cesena-Rimini di serie C. Per la maxi rissa scoppiata intorno a mezzogiorno di ieri ci sono otto denunciati: cinque ultras riminesi e di tre cesenati.

Le due tifoserie sono entrate in contatto prima di pranzo nel quartiere Ponte Pietra di Cesena, dopo che alcuni supporter del Rimini hanno utilizzato la Statale 16 anziché la via Emilia per raggiungere l'Orogel Stadium Dino Manuzzi.

Polizia antisommossa contro 100 facinorosi

Nella rissa sono rimaste coinvolte circa cento persone, nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita in modo grave. La polizia in tenuta antisommossa è riuscita a disperdere i partecipanti, di cui molti, alla vista delle divise, sono scappati tra i campi.

Secondo quanto appreso, i denunciati identificati dalla Digos sarebbero vecchie conoscenze delle forze dell'ordine.

Il sindaco di Rimini: il tifo non c'entra

"Quella di ieri sarebbe stata una bella giornata di sport se non fosse stata macchiata da episodi che con il tifo hanno nulla a che fare, oltretutto in una domenica in cui tutto il mondo del calcio ricordava la figura di un gentleman del pallone, Gianluca Vialli, simbolo dei valori più belli che questo sport sa esprimere", scrive il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Che aggiunge: "Oltre alla ferma censura dell'episodio, non si può fare a meno di notare come vedere il nome di Rimini e della Rimini calcio finire nel resoconto delle cronache delle cosiddette 'follie ultras' peraltro per via di un gruppetto sparuto di tifosi, rappresenti un danno non solo all'immagine della città, ma al club stesso".