Rissa a Cesenatico tra stranieri irregolari: scattate le espulsioni

Cesenatico, 23 agosto 2023 – Lunedì scorso è scoppiata una violenta rissa fra persone di origine straniera vicino al grattacielo di Cesenatico, sedata a fatica dalla polizia municipale. Al termine degli accertamenti un cittadino tunisino del 1994 è risultato irregolare in Italia e di conseguenza si è attivata la procedura di espulsione.

Il giovane è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma, dal quale sarà successivamente rimpatriato in Tunisia.

Delle cinque persone coinvolte nella lite, due erano minorenni e quindi sono state affidate a una comunità; una era in regola con il permesso di soggiorno; uno, con precedenti di polizia, era già stato espulso ma nel frattempo aveva avanzato istanza di protezione internazionale per cui non potrà essere espulso fino all'eventuale rigetto della sua domanda.

Sempre nella giornata di lunedì, la questura di Forlì-Cesena ha sottoposto a procedura di espulsione un cittadino albanese del 1981, in quanto responsabile di gravi maltrattamenti in famiglia e principalmente ai danni della propria compagna. A causa dei suoi comportamenti violenti l'uomo era stato colpito dal divieto di avvicinamento alla vittima, che aveva violato tre volte in un mese, poi da quella del divieto di dimora a Forlì. L'uomo è stato condotto al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, dal quale sarà riportato al Paese d'origine.