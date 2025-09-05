Rissa fuori dalla sede di Casapound: "Sciogliere i gruppi neofascisti"

La Cgil Forlì Cesena aderisce alla manifestazione ’Diciamo NO al Razzismo’ promossa dalle realtà associative, democratiche e antifasciste del territorio, che si terrà domenica alle 18 in piazza della Libertà. "I gravi fatti accaduti nei giorni scorsi a Cesena – dichiara Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil Forlì Cesena – richiamano con forza l’urgenza di vigilare contro ogni forma di violenza e discriminazione. Non spetta a noi stabilire le responsabilità, ma non possiamo ignorare che certi episodi continuano a colpire sempre le stesse persone, per come appaiono, per la loro presenza". La Cgil esprime vicinanza e solidarietà ai giovani coinvolti e ribadisce l’impegno per una città e un Paese in cui nessuno debba sentirsi fuori posto per il colore della pelle, per chi sceglie di amare o per la religione che professa, come sancisce chiaramente l’articolo 3 della nostra Costituzione. "Per questo la Cgil rinnova con forza la richiesta di scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste attive nel nostro Paese. Saremo in piazza in modo pacifico e determinato, per ribadire il nostro rifiuto di ogni forma di discriminazione, istigazione all’odio o alla violenza". "Le affermazioni di Fratelli d’Italia in merito alla aggressione a sfondo razziale avvenuta di fronte alla sede di Casapound ci costringono ad intervenire nuovamente sulla vicenda - dicono il segretario territoriale del Pd Matteo Gozzoli e il segretario comunale Sebastiano Castellucci – Fratelli d’Italia afferma che ’non c’è stata alcuna forma di razzismo né alcuna discriminazione’: evidentemente, per gli esponenti meloniani chiamare qualcuno ’negro di m...’ non è discriminazione. Il Partito Democratico di Cesena conferma la propria fiducia verso l’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, ma non può fare a meno di ribadire con forza la propria vicinanza ai ragazzi aggrediti. A Cesena non c’è spazio per rigurgiti razzisti".

Al termine della ricostruzione dell’episodio di venerdì scorso in corte Dandini, grazie anche alle immagini della videosorveglianza, la Polizia ha denunciato per rissa i due giovani avventori del circolo di CasaPound e i tre venticinquenni di colore che avevano raccontato di essere stati insultati e aggrediti.