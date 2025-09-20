Rissa in corte Dandini. Versioni opposte a confronto

Saranno interrogati la prossima settimana i cinque protagonisti della rissa avvenuta nella serata di venerdì 29 agosto nella centralissima Corte Dandini, all’esterno del circolo Diavolessa che ospita la sede cesenate di Casapound. Sull’episodio, inizialmente presentato come un’aggressione a sfondo razziale anche dal sindaco Enzo Lattuca, la Procura della Repubblica di Forli ha aperto un fascicolo nel quale sono confluite le querele che i cinque protagonisti si sono scambiati, e soprattutto la denuncia per rissa a carico di cinque persone contenuta nel rapporto degli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato che hanno ricostruito l’accaduto soprattutto sulla base delle immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona.

Secondo la ricostruzione, non ci sarebbe stata un’aggressione a sfondo razziale, ma una lite con cinque protagonisti: tre giovani (due dei quali di origine africana) che passavano in Corte Dandini e una coppia di fidanzati usciti dai locali dei circolo. Le altre persone sarebbero uscite successivamente dalla sede di Casapound e non avrebbero partecipato attivamente alla rissa, ma sarebbero intervenute per separare i litiganti che erano arrivati alle mani. Non ci sono state gravi conseguenze dal punto di vista fisica per i contendenti, anche se qualcuno dei partecipanti alla rissa ha ritenuto opportuno farsi medicare al pronto soccorso.

Nonostante la ricostruzione delle forze dell’ordine sia stata divulgata e sia diventata di dominio pubblico nel giro di pochi giorni, si sono susseguiti successivamente i commenti con le accuse di aggressione a sfondo razziale, culminate in una manifestazione che si è tenuta in Piazza della Libertà con la partecipazione di due-trecento persone. Durante la manifestazione Francesco Diprè, il giovane italiano che era in compagnia dei due amici di origine africana, ha ribadito le accuse di aggressione a sfondo razziale.

Dopo l’interrogatorio dei cinque indagati e la verifica delle testimonianze già raccolte dalla Polizia di Stato, la Procura della Repubblica deciderà quali provvedimenti adottare.

pa.mo.