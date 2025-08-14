Rissa in zona stazione. Volano bottiglie

Ancora problemi di sicurezza in zona stazione. Intorno alle 20 di ieri sera, nella zona del piazzale che fino a poche settimane fa era il terminal dei bus, si sono surriscaldati gli animi di un gruppo di avventori di un bar. Le persone coinvolte, di origine straniera, hanno prima iniziato un diverbio alzando progressivamente i toni della voce, passando poi alle urla. E all’uso delle mani.

Così le persone coinvolte hanno cominciato col lanciarsi delle biciclette presenti in zona, per poi passare alle bottiglie di birra di vetro.

"Sembrava di essere in pieno far west" ha raccontato chi ha assistito alla scena e, spaventato, ha cercato un posto sicuro dove trovare riparo.

Qualcuno sarebbe anche rimasto ferito, dal momento che sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, oltre alle forze dell’ordine, allertate per quanto accaduto.

"Vivere e lavorare qui è sempre più difficile e pericoloso. Il sentimento è comune e le richieste di intervento vanno avanti da anni. Serve cambiare le cose e serve farlo in maniera radicale, perché soltanto con un intervento di riqualificazione di una piazza il problema di certo non si risolve. Non possiamo continuare a trovarci immerso in un quadro del genere, in mezzo a gente che ignora ogni regola. Sì, era davvero un far west, tra lanci di bottiglie e altro. In un contesto del genere, il rischio che si verifichi una tragedia è certamente concreto. Siamo esasperati. E abbiamo paura".