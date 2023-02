Rissa per una ragazza, processo rinviato

Una rissa per regolare i conti tra rivali in amore. In due avrebbero litigato per la stessa ragazza. Il motivo della lite furibonda sarebbe stata una giovane legata a un cesenate, ma nelle attenzioni di un savignanese. I fatti risalgono al 2017 e ieri in tribunale a Forlì è iniziato il processo, che è stato però rinviato perché un testimone (residente in Sardegna) non si è presentato in aula. A difendere gli imputati gli avvocati Alessandro Sintucci e Roberto Luceri. Era il primo dicembre di sei anni fa. La maxi rissa prese il via nella zona Vigne. La tensione era alta e furono numerose le segnalazioni a polizia e carabinieri. Tra due ‘bande’ di giovani vennero lanciate bottiglie di vetro e pezzi di porfido; un giovane nella fuga cadde e rimase ferito a una gamba, in modo non preoccupante per fortuna e un’ambulanza lo portò al Bufalini. I due gruppi poi spostarono il raggio di azione e i tafferugli proseguirono in piazzale Sanguinetti (di fronte alla stazione ferroviaria) nel caos e nella paura generale. Nello scontro furono coinvolti anche dei minorenni.

Venne contestata la rissa a carico di nove persone e porto d’arma impropria perché i giovani avevano con sé catene, bastoni e altri oggetti atti ad offendere. Numerosi i testimoni e i loro racconti: "C’erano tante persone coinvolte che correvano da ogni parte e lanciavano di tutto. Le bottiglie di vetro si infrangevano in terra, il rumore del porfido metteva i brividi".

Altri testimoni involontari sono stati alcuni autisti dei mezzi pubblici presenti nel piazzale dove partono gli autobus. "C’è stato un gran trambusto – hanno detto alcuni autisti – alcuni giovani si sono rintanati all’interno di un bus, quello diretto a Savignano, che però prima di partire è stato fermato dai carabinieri".

a.s.