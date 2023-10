Risse in piazza, il sindaco: "E’ inaccettabile"

Da alcune settimane, a ritmo quasi giornaliero, nel tardo pomeriggio e di sera il centro storico di Savignano è diventato teatro di risse fra extracomunitari ubriachi. La città è presidiata da tutte le forze dell’ordine che li fermano, li identificano (a volte rimanendo anche feriti: due agenti della polizia locale aggrediti e picchiati), li arrestano, vengono processati ma poi rimessi in libertà.

Dice il sindaco Filippo Giovannini: "La nostra città è teatro di episodi che non possiamo tollerare: pochi balordi che bivaccano, schiamazzano, ubriachi in piazza e nelle vie adiacenti utilizzano muri, alberi, aiuole come servizi igienici. E quel che è peggio è che nelle ultime settimane si sono moltiplicate discussioni fra loro sfociate in risse anche in orari prossimi al tramonto. Le ultime due proprio venerdì sera. Questo è inaccettabile. Le forze dell’ordine da tempo si stanno impegnando così come la polizia locale: i responsabili sono stati identificati, denunciati, arrestati ma purtroppo le procedure per l’allontanamento sono lunghe e complesse e ce li ritroviamo dopo poco ancora qui. La situazione è inaccettabile, la nostra città deve essere un luogo in cui nessuno, e dico nessuno, deve aver paura di passeggiare, incontrarsi, vivere; la nostra comunità deve sentirsi sicura. Tutte le forze dell’ordine mi hanno assicurato un presidio ancora più serrato e azioni mirate per riportare l’ordine pubblico, risolvere questa situazione e fare tornare Savignano e il suo centro un luogo vivibile serenamente da tutti".

Dura è stata la presa di posizione di Fratelli d’Italia e della coordinatrice Kitty Montemaggi: "A Savignano non c’è una vera politica per la sicurezza, forse per volontà o per incapacità dell’Amministrazione. Il Comune, anziché vantarsi del ’risveglio’ del centro storico per l’apertura di 12 nuove attività, ci ha mostrato come trasformare la nostra città in un dormitorio a volte anche a cielo aperto incrementando l’insicurezza dei cittadini, ospitando elementi che aumentano il degrado, la violenza e l’illegalità. L’Amministrazione ha investito quasi 2 milioni nel rifacimento della piazza e dei giardini realizzando un chiosco ex-novo, un bene per il centro. Ma i problemi di sicurezza non sono stati mai affrontati con serietà e determinazione e i cittadini sono preoccupati e impauriti. Ci sono clandestini, nullafacenti sempre ubriachi, un panorama triste che Savignano non aveva mai visto e vissuto. Non avrei mai pensato che una ragazza, non potesse uscire sola la sera per paura o non poter andare d’estate a mangiare un gelato con i figli in tranquillità. Siamo a Savignano non nel Far West".