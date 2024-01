Risse e ritrovo di balordi: kebab chiuso dal questore

Cesena, 23 gennaio 2024 – Chiuso per dieci giorni, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, il Plaza Turkish Kebab, il ‘kebabbaro’ affacciato sul parcheggio Mattarella in zona stazione, gestito da una famiglia turca. La decisione l’ha presa il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, ritenendo il locale un luogo abitualmente frequentato da soggetti pregiudicati e pericolosi, oltre che per essere stato scenario di episodi violenti. L’ultimo episodio risale al 1° dicembre scorso, quando il locale è stato palcoscenico di una rissa che ha coinvolto diverse persone, tra cui due uomini di origine algerina e i proprietari.

Dopo una rissa nel piazzale antistante il bar, due uomini ubriachi sono entrati nel locale. Un algerino di 22 anni ha afferrato una bottiglia di birra e ha colpito il titolare 42enne provocandogli ferite al naso e al labbro. L’aggressore ha poi sfregiato la moglie del titolare 39enne e il figlio 18enne, rimasti feriti alle braccia. Si trattava di una vendetta annunciata a consumata. Nei giorni precedenti i due uomini si erano presentati nel locale e avevano proposto al titolare l’acquisto di capi di abbigliamento, ma il 42enne gli avrebbe risposto duramente. I medici hanno stabilito trenta giorni di prognosi per frattura composta di ossa nasali per il gestore del Plaza Turkish Kebab, 7 giorni di prognosi per le ferite da taglio al braccio per la moglie, e 8 giorni di prognosi per il figlio. Anche l’aggressore ha riportato ferite al polso e a una gamba guaribili in pochi giorni. Per il violento episodio è stato richiesto l’intervento delle volanti di Cesena. E’ bastato questo per attirare l’attenzione dei poliziotti del commissariato di Cesena che hanno dato avvio ad un’attività di indagine che, in breve tempo e grazie alla visione delle telecamere, ha consentito di identificare tutti i responsabili della rissa e di denunciarli all’autorità giudiziaria. Il locale non è nuovo ad episodi violenti. Nel maggio 2021 c’era stato un intervento congiunto di polizia e carabinieri per una violenta lite tra due cittadini magrebini, uno dei quali armato di un grosso coltello. I responsabili furono denunciati il locale venne etichettato dalle forze dell’ordine come luogo abitualmente frequentato da malviventi e persone pericolose. L’adozione del provvedimento di chiusura per dieci giorni è avvenuta a seguito dell’attività del commissariato, fatta di controlli mirati, a seguito dei quali è emerso che il locale sarebbe frequentato da soggetti pregiudicati e dediti ad attività criminosa e per questa ragione pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la moralità dei cittadini e per il decoro. Il questore Mastromattei ha recentemente chiuso altri locali a Forlì per questioni di ordine pubblico e sicurezza. Un bar in corso Garibaldi è stato chiuso per 10 giorni dopo essere stato teatro di una violenta rissa.