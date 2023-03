Ristorante al mare ricerca cameriere di sala esperto

Ristorante Da Giuliano a Cesenatico (FC), cerca 1 figura con esperienza nel ruolo di camerierea per servizio di sala. Si richiede: esperienza. Contratto: tempo determinato. Orario: tempo pieno, doppio turno pranzo e cena con giorno di riposo il mercoledì.

Ditta di San Mauro Pascoli, (produzione di semilavorati per calzaturifici) cerca 1 figura con esperienza in ambito amministrativo che sia in grado di svolgere contabilità generale, scritture contabili, redazione bilancio, dichiarazioni iva, chiusure mensili e altro. Si richiede: diploma di ragioneria o simile a indirizzo contabile o laurea, in possesso di patente B. Per candidarsi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.