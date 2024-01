Ristoranti e locali affollati. Ma la piazza vuota fa tristezza

Buon anno, tra i brindisi a un 2024 migliore. In casa, tra i tavoli dei pubblici esercizi e forse anche tra i locali di un edificio sul quale si sono concentrate nelle ultime ore le indagini della polizia locale, che sta vagliando l’eventualità che nel nostro territorio la notte di San Silvestro si sia svolta una festa abusiva, senza i necessari requisiti in materia di sicurezza e autorizzazioni.

Di certo in ogni caso non in piazza, dal momento che il 31 dicembre ha regalato scorci del cuore urbano praticamente deserti, ai quali si è peraltro aggiunta - come ulteriore disincentivo alla frequentazione – una pioggia battente notturna. E in effetti, al di là dei calici alzati oltre i vetri di bar e ristoranti, muoversi in solitaria intorno alla Fontana Masini metteva quasi a disagio. A rompere l’irreale silenzio esterno della notte di San Silvestro ci hanno pensato i petardi lanciati a ripartizione da giovani – e giovanissimi - avventori, entrati in azione già da ben prima della mezzanotte.

Riguardo alle feste, una delle location più suggestive si è confermata quella del Teatro Verdi, che ad ogni veglione propone un differente tema intorno al quale festeggiare: questa volta l’argomento era la Sirenetta, con tanto di relitto al centro della sala, sirene che si muovevano tra i tavoli e intermezzi dedicati allo spettacolo. Tutto sold out, tanti giovani e una (legittimissima) voglia di divertirsi. Sperando che il 2024 lo permetta.

l.r.