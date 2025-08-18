Ristoranti, guerra delle recensioni false: “Gravi danni di immagine per le critiche sul web”

Cesena, 18 agosto 2025 – È tutta una questione di fiducia… Le recensioni dei clienti online sono ormai diventate un elemento di scelta e fiducia essenziale, per ristoranti, bar, commercianti e consumatori. Portano vantaggi, ma solo se le recensioni sono autentiche. Sono però sempre più diffuse le recensioni false. Una pratica illegale è quella dell’acquisto da agenzie di recensioni false: una truffa, perseguita penalmente. La via corretta, che sempre paga, è un’altra: impegno, dedizione, integrità, qualità e trasparenza sono le pratiche fondamentali che servono a garantire clienti soddisfatti. Cosa accade nella realtà? La Fipe Confcommercio cesenate inquadra il tema.

"Il giudizio digitale può determinare la sorte di un pubblico esercizio – dice Angelo Malossi, presidente Fipe Confcommercio Cesena –. I ristoratori si trovano oggi esposti a un sistema fragile perché facilmente distorto da interessi personali, vendette o pratiche scorrette di concorrenza. Un esempio concreto ce lo racconta un nostro socio ristoratore di Cesena che, subito dopo aver licenziato un dipendente, ha visto comparire una raffica di recensioni negative su Google e TripAdvisor. Tutti i commenti erano firmati da nomi diversi, ma lo stile e i contenuti erano sorprendentemente simili: critiche pesanti sul servizio e accuse infondate sulla materia prima. Prima di capire cosa stava succedendo, il danno d’immagine era già stato fatto. In altri casi a Cesena si è verificato il fenomeno opposto: proposte di agenzie che, dietro compenso, promettono recensioni positive in serie, gonfiando artificialmente la reputazione di un locale".

Non mancano poi i casi di concorrenza sleale (denuncia Fipe Cesenate): locali vicini che, in una sorta di ‘guerra digitale’, si scambiano colpi bassi sotto forma di recensioni fasulle. "Esiste un mercato illegale di recensioni false che influenza il destino di ristoranti, bar e alberghi e manipola anche le scelte dei consumatori che va combattuto – prosegue Fipe Confcommercio cesenate - Infatti nonostante la normativa europea oggi dica che è illegale, basta cercare su qualsiasi motore di ricerca ‘acquisto recensioni’ per trovarsi davanti al Far West". A livello nazionale Fipe Confcommercio e Hotrec (associazione europea) hanno promosso la campagna ‘Stop Fake Reviews". Secondo un sondaggio nazionale di Epam, per il 60% dei ristoratori le recensioni false danneggiano la reputazione delle imprese. Il 70% dei consumatori (dati Centro Studi Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) basa la scelta del ristorante sulle recensioni online.

L’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, calcola che le recensioni online incidano fino al 30% sul fatturato di un locale. Ma nel 2024 l’8,6% delle recensioni pubblicate è risultato falso (dati TripAdvisor) e il 66% dei consumatori ha dichiarato di imbattersi regolarmente in recensioni inattendibili. Malossi Angelo presidente, Fipe Confcommercio Cesena. "E’ un problema che esiste anche a Cesena – precisa Malossi -. Il cliente oggi è consapevole che le recensioni vanno prese con attenzione. Il dato delle recensioni non è più attendibile al 100%. Anche a Cesena il 9% delle recensioni è risultato falso nel 2024. A livello nazionale stanno cercando di affrontare il problema, per verificare l’attendibilità delle recensioni. Si cercano filtri: secondo qualche proposta non devono esistere recensioni segrete, e chi le fa ci deve mettere anche la faccia".