Ristoratore nel mirino Scritte ingiuriose e minacce sui muri di Macerone

di Luca Ravaglia

Brutto risveglio per il gestore della pizzeria ‘La Meridiana’ a Macerone, storico locale che nel novembre del 2022 aveva cambiato veste per tornare a essere legato alla famiglia che lo aveva avviato una trentina d’anni fa. Sui muri dell’edificio a due passi dalla chiesa e dalla scuola elementare dell’ultima frazione cesenate sulla via del mare di Cesenatico, sono infatti state vergate enormi scritte con pesanti frasi ingiuriose e minacce rivolte proprio nei confronti del pizzaiolo. "Non mi sarei mai aspettato di dover fare i conti con una situazione del genere – sospira Maurizio Alessi, il titolare dell’attività –. Si tratta di un episodio inquietante che di certo non appartiene al nostro territorio, tanto più che non riesco davvero a pensare cosa possa aver acceso un odio così profondo da giustificare scritte come quelle. Odio che comunque di certo non voglio alimentare". Alessi si è immediatamente recato a sporgere denuncia. "Era giusto farlo, perché un episodio del genere deve essere segnalato. A mente fredda voglio credere che si sia trattato ‘solo’ della bravata di qualche giovane che ha decisamente esagerato nella reazione a una pizza che magari non gli era piaciuta". Vernice verde spruzzata a colpi di bomboletta contro muri, vetrate, saracinesca e pure tutto intorno all’auto. "Da quando svolgo questo lavoro non ho mai ricevuto minacce – riprende Alessi – né ho conti in sospeso con qualcuno. Venerdì sera avevo lasciato la pizzeria dopo mezzanotte e al sabato mattina ho trovato la brutta sorpresa. D’accordo che la zona della quale parliamo è interna alla frazione di Macerone e non è particolarmente frequentata, ma di certo chi ha compiuto quel gesto ha impiegato diverso tempo. Perché prendersi un tale rischio? Tanto più non per vergare un graffito come tanti su un muro, ma per lasciarsi andare a frasi orribili. Siamo in una piccola comunità della quale io sono orgogliosamente originario. Tutti conoscono tutti e a maggior ragione un gesto come questo mi ferisce". Mentre le forze dell’ordine si occupano delle indagini volte a identificare la mano di chi si è reso responsabile del gesto, ad Alessi non resta che incassare il colpo e pensare a sistemare i danni, dal momento che di certo lasciare scritte di questo genere in bella mostra non è un’opzione praticabile. "Si tratterà di spendere diverse migliaia di euro. Non posso fingere che non sia successo niente, perché la spesa che dovrò sostenere è tutt’altro che ‘niente’. Auspico soltanto che questa brutta pagina si chiuda in fretta, senza altre ripercussioni su di me e la mia famiglia".