Ristoratori, colloqui con chi cerca lavoro

Quaranta studenti hanno preso parte al ’Talent day’ di Fipe Confcommercio Cesena nella sede di ICook per agganciare domanda e offerta nel settore ristorazione, pubblici esercizi e alberghi. Si tratta di allievi che frequentano l’istituto professionale Artusi di Forlimpopoli, negli indirizzi di pasticceria, enogastronomia e accoglienza turistica, accompagnati dalla docente tecnico pratico di enogastronomia Roberta Ragazzini.

Gli studenti hanno ricevuto un primo orientamento al lavoro, incentrata in particolare sulla preparazione del curriculum e sul primo colloquio per l’assunzione e poi hanno incontrato 15 imprenditori del comprensorio per scambiarsi i contatti in previsione di un futuro lavoro.Inoltre altri venti candidati professionisti hanno incontrato le imprese e avviato un primo colloquio di lavoro.