"Ristorazione, il personale va fidelizzato"

Trovare personale nel mondo della ristorazione non è facile. La denuncia arriva dagli imprenditori del settore della ristorazione che, soprattutto con l’apertura della stagione estiva, faticano a trovare, e fidelizzare, il personale. Un problema oggettivo preso in considerazione dalla società bolognese Guru Jobs, che ha analizzato l’andamento del mercato del lavoro nei primi quattro mesi del 2025. A fronte di 2383 candidature ricevute, di cui 1669 femminili e 1515 maschili, i dati mostrano come ben 1871 siano relative a persone che alla ricerca di un nuovo posto di lavoro principalmente per due ragioni: una mancata crescita economica e professionale. Tradotto: a fronte di un impegno che ritengono adeguato non vengono promossi a ruoli di maggiore responsabilità che comportano una maggiore soddisfazione professionale ed economica.

Analizzando la composizione per età del campione considerato composto per lo più da giovani della Generazione Z (nati tra la metà degli anni ’90 e il 2010) si ottiene poi un altro importante indicatore. I ragazzi hanno una maggiore consapevolezza del valore del lavoro e della formazione rispetto al passato, ragion per cui se non si sentono apprezzati e motivati a continuare, sono disposti a lasciare il posto e rimettersi sul mercato. Il turnover nel settore della ristorazione, che in Italia nei soli primi quattro mesi del 2025 ha generato 9 miliardi di euro, è molto alto: la permanenza nello stesso posto, per chi non si sente apprezzato e riconosciuto, è mediamente di 45 giorni cosa che comporta per il datore di lavoro una evidente perdita di tempo e di denaro. D’altra parte oggi la clientela, disposta anche a spendere molto denaro, richiede di vivere un’esperienza enogastronomica di alto livello che comprende l’eccellenza in cucina non meno che in sala.