Ristori revocati a 157 alluvionati: "La motivazione non convince"

Chi ha a lungo contestato le inefficienze del Governo nella partita dell’elargizione dei rimborsi alla popolazione colpita dall’alluvione, dovrebbe prima di tutto pensare a se stesso. E’ la dura critica che il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Luca Lucarelli rivolge all’amministrazione di Cesena, in particolare in relazione al caso del sostegno revocato a 157 cittadini, che avrebbero ricevuto indebitamente i 3.000 euro stanziati nell’immediatezza della tragedia. "Questo episodio – attacca Lucarelli - dimostra le inefficienze del Municipio, che si accompagnano a quelle della Regione, nella gestione dell’emergenza: gli unici ritardi ed errori sono i loro, ma purtroppo a pagarne le spese sono i cittadini. Ora il sindaco Lattuca spieghi nel dettaglio ai destinatari della revoca del contributo di 3.000 euro, risorse messe a disposizione dal Governo Meloni, i motivi di questa decisione". Lucarelli rimarca che lui e il suo partito stanno seguendo la vicenda da vicino: "La giustificazione del sindaco, che parla di un generico atto dovuto, non ci convince. Far arrivare alle persone alluvionate una richiesta del genere, come se avessero rubato dei soldi, non è certo il massimo. Da parte nostra ribadiamo che nessuno rimarrà indietro e se la Regione avesse già provveduto ad aggiornare la piattaforma Sfinge sarebbe già stato possibile caricare le richieste di rimborso dei privati e ottenere le risorse. Ad ogni modo a partire dal 15 novembre anche questo problema incontrato dal Comune di Cesena con le domande del contributo di immediato sostegno sarà risolto, grazie all’ordinanza del Commissario Figliuolo che regolamenta i rimborsi alle famiglie: ancora una volta sarà il Governo a metterci una pezza".

La critica si sposta poi sulle recriminazioni più volte avanzate da palazzo Albornoz (e non solo) al Governo in relazione alla gestione dell’emergenza: "Lattuca non perde occasione di lamentarsi per le risorse, a suo giudizio sempre insufficienti ma la realtà è che gli enti locali non sono in grado di spendere tutte quelle già ora a disposizione. In ogni caso, il Governo Meloni sta rimborsando e rimborserà i danni causati dall’alluvione. Il sindaco dice che l’impegno deve essere orientato a far diventare la Romagna più sicura di prima, come non essere d’accordo: peccato che chi doveva garantire la sicurezza del nostro territorio non lo ha fatto e oggi si permette di impartire lezioncine su come si dovrebbe intervenire".