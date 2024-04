"Ristruttureremo il palazzo comunale"

Silverio Zabberoni 62 anni, coniugato, due figli, artigiano restauratore di mobili con laboratorio a Savignano, guiderà la lista di area di centrodestra "Borghi da vivere". Zabberoni nel 2019 candidandosi sindaco a Borghi aveva strappato per la prima volta il comune al centrosinistra per 7 voti. Ora prova a fare il bis scontrandosi contro Dario Placca del centrosinistra. Alla serata di presentazione della sua candidatura nel salone dell’osteria bar Centrale, presenti oltre 150 persone, c’erano gli onorevoli Alice Buonguerrieri (FdI), Jacopo Morrone (Lega) e Rosaria Tassinari (Forza Italia). L’evento è stato introdotto dal vicesindaco Luigi Deluca. Poi Silverio Zabberoni: "Sono stati cinque anni impegnativi, con momenti difficili con il Covid, l’aumento dei prezzi, fino ad arrivare all’alluvione del maggio scorso. Però ci siamo sempre rimboccati le maniche e abbiamo cercato di dare il massimo ai nostri concittadini. Fra i risultati più importanti l’ascolto dei cittadini ma sopratutto il lavoro di una squadra che non si è mai tirata indietro, che non ha mai perso di vista il bene comune. Il nostro obiettivo è ambizioso: lavorare per migliorare il bene di Borghi, farlo conoscere, continuare i rapporti con gli enti sovracomunali. Abbiamo fatto tante cose come il circolo di Tribola, la messa in sicurezza di via Marzabotto, la riqualificazione dell’area ex Fabro e del primo tratto di via Medrina. Abbiamo migliorato la struttura del museo Renzi di San Giovanni in Galilea e poi nei nostri obiettivi c’è la ristrutturazione del palazzo del comune. Ma tanti sono i progetti realizzati, dalla messa in sicurezza delle scuole e la creazione di una pista ciclopedonale che va da Sogliano a Bellaria". Alla presentazione c’erano anche i sindaci Roberto Pari di Gatteo, Enrico Cangini di Sarsina e Filippo Giorgetti di Bellaria.

"Io e la mia squadra non saremo perfetti, ma in questi cinque anni abbiamo dimostrato di essere persone affidabili" ha aggiunto Zabberoni. Jacopo Morrone ha detto: "Noi siamo sempre vicini ai piccoli comuni e Silverio hai tutto il mio sostegno. Fra i tanti lavori che hai fatto, mi è piaciuto l’intervento di riqualificazione della frazione Lo Stradone". Rosaria Tassinari: "Vedo in Zabberoni un grande senso di appartenza, di vicinanza ai suoi concittadini, la volontà e il desiderio di portare avanti la sua opera. La presenza di tanta gente dimostra che vuole bene a questo sindaco". Alice Buonguerrieri ha concluso: "Io considero Silverio come un eroe anche perchè non parla mai in prima persona, ma sempre della squadra che ha tutti i numeri per continuare a governare e amministrare Borghi. L’unica soluzione sabato 8 e domenica 9 giugno è votare Zabberoni sindaco".