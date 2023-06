Rita, da 65 anni in vacanza a Gatteo mare

di Ermanno Pasolini

Da 65 anni ogni estate arriva a Gatteo Mare in vacanza sempre all’Hotel Imperiale l’albergo della famiglia Pivato. Lei è Rita Mainini, 83 anni, di Vanzaghello in provincia di Milano, oggi in pensione, ex bidella delle medie.

Ricorda l’anno della prima vacanza qui?

"Fu nel 1958 con una ventina di amici, maschi e femmine. Una sorta di colonia, ma noi eravamo in albergo".

Perchè per 65 anni sempre all’ Hotel Imperiale?

"Perchè qui è come essere a casa. Ho sempre la stessa camera e per loro sono come una figlia, anche se ormai sono la mamma e la nonna dei Pivato".

Quando ha iniziato a venire con suo marito Franco?

"Nel 1964 appena sposati. Abbiamo avuto tre figli, che ci hanno dato sei nipoti, un pronipote Tommaso e un altro in arrivo a settembre".

Sua figlia Milena è campionessa mondiale di nuoto sincro master

"A luglio farà i campionati italiani a Riccione".

E gli altri figli?

"Gianmario ha una ditta artigiana, mentre Andrea è ingegnere biomedico".

Cosa le piace di Gatteo Mare? "Tutto. Ho i negozi dove fare gli acquisti per me, per mio marito e i regali da portare a casa".

A tavola cosa le piace?

"Tutto. Magari in piccole porzioni, però mangio tutto perchè ringraziando il Signore sto bene".

Quale piatto ama di più?

"La carbonara di pesce inventata da Paola, moglie di Andrea".

Va in spiaggia?

"Amo cuocermi al sole, faccio il bagno ma non so nuotare".

L’amore per Gatteo Mare ha contagiato anche i figli?

"Tutti. Figli e nipoti anche loro all’Imperiale. Ci veniamo in vacanza due volte all’anno e non riusciamo a stare lontano da questa bellissima località".

Non vi ha fermati neppure il Covid?

"Siamo sempre venuti in vacanza, abbiamo fatto i vaccini e abbiamo sempre usato la mascherina e non abbiamo avuto il Covid, mentre i nostri figli e nipoti l’hanno preso tutti".

Il ricordo più curioso di questi 65 anni?

"La signora Luisa, mamma di Andrea Pivato. Quando arrivavamo in vacanza ci accoglieva con il grembiule bianco, dividendo i maschi e le femmine e ci controllava. Ci lasciavano andare a ballare al dancing Levante, ma prima di mezzanotte tutti a dormire. Fino a quando ce la farò, verrò in vacanza a Gatteo Mare e sul nostro tavolo c’è il gagliardetto rosso con scritto ’Amicus verus. Rara avis’ (Gli amici veri sono come gli uccelli rari) che la famiglia Pivato mette sui tavoli di chi viene nel loro hotel da oltre 50 anni. Qui trovo sempre le porte aperte".