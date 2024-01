"Ritardi nei progetti, lievitano i costi"

Progetti annunciati e sempre più distanti nel tempo. La Lega attacca ancora la giunta di Cesena. "Abbiamo detto del fermo al quartiere Novello vera ‘tela di Penelope’ in salsa cesenate - afferma la consigliera Antonella Celletti –. Assurdi i ritardi delll’Emporio solidale che avrebbe dovuto partire nel 2019 e ancora non vede la partenza, nulla di fatto sulla ‘Casa della Musica’ a Palazzo Mazzini Marinelli, strombazzato a più non posso e di cui non si sa più nulla. Abbiamo sempre criticato la scelta della mini-pinacoteca a palazzo Oir, con i costi ora lievitati a oltre sette milioni, come documenta il Carlino. E poi c’è il museo Archeologico, chiuso da anni e che ha presentato un progetto molto più d’effetto che di sostanza. Sarebbero questi gli esempi di crescita della città strombazzati dal segretario comunale del Pd Lorenzo Plumari e dalla giunta?"