Ritardi nelle casse di espansione "Responsabilità da chiarire"

Dopo l’alluvione il gruppo consiliare della Lega pone una fitta serie di interrogativi sulla prevenzione attuata per evitare i disastrosi effetti della piena del Savio. Ma incornicia l’interrogazione alla giunta con espressione che suona già come una sentenza: "Era tutto scritto".

" Certo l’evento disastroso che abbiamo vissuto è stato determinato da più fenomeni negativi con la pesante congiuntura meteo che ha innescato la crisi del sistema idrogeologico – ragionano i leghisti cesenati Antonella Celletti, Fabio Biguzzi, Enrico Sirotti Gaudenzi, Beatrice Baratelli – Ma quali provvedimenti sono stati assunti nel corso degli anni (almeno dal 2019 quando, sempre in maggio, il Savio esondò) per evitare gli effetti più funesti e dannosi delle piene?", Si punta ad andare a fondo alle responsabilità dribblando "il gioco allo scaricabarile". "In diversi documenti, anche redatti in seguito agli importanti eventi di piena del 2005, emergono i provvedimenti che avrebbero dovuto essere assunti – affermano i consiglieri d’opposizione –. Primo fra tutti, la realizzazione di casse di espansione, fondamentali per ridurre i picchi di piena prima dell’arrivo in pianura. Nel Piano delle attività estrattive di Cesena si prevedeva infatti la realizzazione di queste casse in cinque aree estrattive, pari a oltre 73 ettari. Sono: ‘Ca’ Tana’ (ha 15.40) loc. Borello; ‘Il Molino’ (ha 11.14) loc. Borello; ‘Palazzina’ (ha 19.10) loc. San Carlo; ‘Ca’ Bianchi’ (ha 20.10) loc. Borgo Paglia; ‘Il Trebbo’(ha 8.33) loc. Il Trebbo. Negli studi esaminati viene messo in luce anche lo stato di ‘criticità’ del Savio nell’attraversamento della città, con argini a rischio ‘sormonto’ e i conseguenti ‘notevoli danni’ anche ‘per l’incolumità delle persone, degli edifici e strade costruiti in adiacenza agli argini stessi’. Ma altri problemi sarebbero causati, in particolare, dal Ponte Nuovo e dal Ponte della Ferrovia, anche per la ‘quota ribassata delle arcate e la possibilità di occlusioni’ da parte dei materiali portati dalla piena, tronchi, sterpaglie, ecc. La conclusione è sempre la stessa: agire prioritariamente per mettere in sicurezza l’abitato di Cesena, con il potenziamento della laminazione (casse di espansione) e con la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’alveo fluviale".

I consiglieri comunali della Lega passano poi al capitolosul ‘rischio idraulico’ contenuto nel Piano intercomunale di Protezione civile che presenta analiticamente non solo le ‘zone critiche’ e i motivi per cui lo sono, ma anche le strade soggette a rischio idraulicoelevata esondazione: "E c’è anche il monito ‘fondamentale’ di ‘avere in tempo reale precise informazioni’ sulla ‘tendenza del livello delle acque nei principali scoli presenti nel territorio comunale per tenere sotto controllo le zone più critiche in caso di condizioni meteorologiche avverse’ in modo da mettere in atto ‘nel minor tempo possibile le misure necessarie per salvaguardare la popolazione’. E allo scopo si prevedono 32 punti di controllo".

"Da queste considerazioni – concludono i consiglieri – abbiamo rivolto alla Giunta una serie di domande sia sulle casse di espansione (quante quelle progettate, realizzate, collaudate, funzionanti. In caso contrario, quali ne siano le motivazioni tecniche e amministrative), che sulle iniziative, progetti, ecc. in tema di manutenzione e salvaguardia del sistema idrico realizzati concretamente dal Comune sia nella precedente sindacatura che dal 2019 a oggi e con quali costi. Vogliamo poi sapere quali interventi di adeguamento dell’alveo del Savio, di manutenzione straordinaria e ordinaria siano stati progettati e quanti realizzati concretamente negli ultimi 10 anni; se siano ancora presenti elementi di ‘criticità’ nello stato degli argini del fiume, che in alcuni tratti, come nei pressi del Ponte Vecchio, sono storicamente a rischio sormonto, e quali progetti siano stati realizzati per consolidarli in modo da prevenire il rischio di esondazioni. Chiediamo infine se, visto l’allarme meteo, non fosse opportuno presidiare preventivamente i luoghi più a rischio, perfettamente noti, anche prevedendo la presenza di benne a polipo per la movimentazione immediata di tronchi e materiali vari accumulatisi nelle arcate dei ponti".