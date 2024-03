Ritiro certificati e richieste di informazioni. Taglio del nastro per lo sportello Comune Amico A Bivio Montegelli, frazione di Sogliano al Rubicone, è stato aperto lo sportello Comune Amico per favorire il dialogo tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini. Offre servizi come il ritiro di certificati anagrafici e la presentazione di domande e reclami.