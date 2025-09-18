Ritorno alle ’Origini’ con sei grandi chef

Cesenatico ha una nuova manifestazione gastronomica che allunga la stagione estiva e porta tanta qualità. In piazza Andrea Costa è stata un successo la seconda edizione di ’Origini’, l’evento che promuove la vocazione di città della pesca e della ristorazione, organizzato da Ecopesce con in testa Roberto Casali. Tutto ruota attorno alla volontà di sensibilizzare ed incentivare il consumo del pesce locale, in una rivisitazione delle tradizioni culinarie legate al mare. Rispetto alla prima edizione c’è stato subito un salto di qualità notevole, grazie al fatto che Casali ha coinvolto vari sponsor e soprattutto l’associazione Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi, facendo crescere l’appuntamento che ha avuto un profilo oltre l’interesse locale.

Sei chef hanno proposto le loro specialità e sono Omar Casali del Maré di Cesenatico, Matteo Salbaroli del ’Laboratorio 81’ di Ravenna, Massimiliano Mussoni de ’La Sangiovesa’ di Santarcangelo di Romagna, Silver Succi del ’Quartopiano’ di Rimini, Francesco Vincenzi della ’Franceschetta 58’ di Modena e Dario Picchiotti del ’Da Sacerno’ di Bologna.

Contestualmente in piazza si è tenuto anche un mercatino dei produttori, con gli stand che hanno proposto le tipicità dell’Emilia-Romagna. L’idea è quella di far dialogare la ristorazione con il territorio, dando valore alla comunità, al lavoro dei pescatori e a tutta la filiera. Alla base c’è la volontà di far correre di pari passo l’innovazione e la sostenibilità, che sono i punti di partenza di Ecopesce, la cui ambizione è proporre un modo di consumare, di vivere e utilizzare il pesce a 360 gradi, in maniera consapevole e rispettosa.

Omar Casali è molto soddisfatto: "C’è stata una buonissima affluenza, con mille persone accolte in una location importante. I piatti di pesce sono stati molto apprezzati e la partecipazione ci spinge nella direzione della qualità". Roberto Casali crede in un progetto che vuole far crescere: "Assieme al Comune di Cesenatico, con il quale tutto è iniziato, vogliamo al nostro fianco anche la Regione ed i grandi chef dell’Emilia-Romagna. Desideriamo affrontare il tema dell’utilizzo in cucina di un certo tipo di pescato, il pesce dell’Adriatico, quello della memoria delle nostre origini. E’ arrivato il momento che tutti comincino a proporre nelle proprie attività prodotti di livello, sani, per collaborare e valorizzare tutti gli anelli della produzione, dalle cooperative ai grossisti, i commercianti, noi che il pesce lo lavoriamo, sino agli chef che ogni giorno lo portano in tavola. Uno degli obiettivi è allargare le conoscenze ed il consumo del pesce del mare Adriatico, alla grande platea dei turisti".

Giacomo Mascellani