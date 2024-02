Ritorno alle origini della città. Passeggiate tra gli scavi alla scoperta di antichi tesori

Dalla lucerna raffigurante Dionisio, ai monili in osso, passando per le tracce, ancora perfettamente visibili, delle strade rinvenute nell’area del primo insediamento cesenate. La proposta di trascorrere un sabato pomeriggio all’insegna dell’archeologia itinerante ha catturato l’attenzione di numerosi cesenati che, divisi in due gruppi, ieri si sono alternati tra le sale del Museo Archeologico in procinto di essere restaurato e gli scavi del Colle Garampo, a respirare a pieni polmoni la storia della città. L’organizzazione è stata curata dalla Soprintendenza Archeologica, che ieri era rappresentata dalla funzionaria Romina Pirraglia, coinvolgente guida d’eccezione in grado di accompagnare i presenti in un suggestivo viaggio nel tempo. Si è partiti appunto dal Museo Archeologico (ubicato nel complesso della Biblioteca Malatestiana), in procinto di cambiare volto con un intervento di riqualificazione che dovrebbe durare un paio d’anni. In una sala temporanea allestita ad hoc in queste settimane, i visitatori hanno avuto la possibilità di ammirare alcuni degli oggetti che fanno parte del patrimonio storico della nostra città. Sono stati illustrati anche i reperti emersi nelle precedenti campagne di scavo sul Colle Garampo e quelli portati alla luce dalle indagini condotte negli ultimi mesi, quando si è tornati a scavare sul sito dopo 11 anni. Terminata la prima parte di visita i gruppi si sono incamminati proprio verso il colle, attraversando il centro storico e raggiungendo l’area che ospitò il primo insediamento cesenate. Qui gli archeologi Claudio Negrelli, Roberto Rizzo e Melissa Della Casa di Phoenix Archeologia sono entrati nel merito dei risultati delle ricerche appena concluse, finanziate dal Ministero della Cultura e condotte grazie a un accordo tra Soprintendenza e Comune di Cesena. A partire dai dati di scavo è stata elaborata l’illustrazione ricostruttiva che ha accompagnato la promozione dell’evento, opera di Francesca Zamborlini. In uno scenario pieno di fascino si è così potuto ammirare dal vivo (e il ‘dal vivo’ è davvero la postilla che fa la differenza in questo settore, creando suggestioni che legittimano a insistere sulla possibilità di realizzare un ‘museo a cielo aperto’ permanente in quest’area) ciò che la storia ci ha tramandato: strade, piazze, mura di edifici e oggetti di vita quotidiana che appartennero a un tempo antecedente la realizzazione della Rocca. Perché in effetti poi con la fortezza tutto qui venne abbattuto, nel nome della sicurezza e della necessità di disporre di ampi spazi. Abbattuto, ma non cancellato. Perché quello che fu, c’è ancora. E vuole essere raccontato.