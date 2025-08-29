Maledetti Beach Boys
CronacaRitorno in classe. Sparisce l’umidità alla scuola d’infanzia
29 ago 2025
REDAZIONE CESENA
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
Ritorno in classe. Sparisce l’umidità alla scuola d’infanzia

Intervento di risanamento dei muri interni a Pievesestina

I lavori eseguiti alla scuola dell’infanzia di Pievesestina

I lavori eseguiti alla scuola dell’infanzia di Pievesestina

In vista della ripartenza del nuovo anno scolastico, il Comune di Cesena ha eseguito alcuni lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento delle murature interne dell’edificio in cui ha sede la scuola dell’infanzia di Pievesestina corrispondenti a un investimento di 125 mila euro. I lavori, preceduti da un intervento provvisorio realizzato sempre dall’amministrazione comunale nel corso delle scorse vacanze di Natale, sono stati realizzati nei mesi di luglio e agosto e sono stati caratterizzati dalle attività di rimozione e rifacimento di intonaci, nelle pareti in muratura, con utilizzo di materiali traspiranti; applicazione di pannelli in calcio silicato sulle murature interne in cartongesso/laterizio, con caratteristiche idonee per ambienti ad elevata umidità da risalita; realizzazione di ventilazione meccanica controllata, all’interno delle aule, che garantisce un ricambio di aria costante, riducendo l’umidità relativa degli ambienti, favorendo l’asciugatura delle murature. In più, si è proceduto con la formazione del controsoffitto all’interno delle sezioni, necessario al miglioramento del confort termico ed acustico, con opere di tinteggiatura delle murature con applicazione di pitture ecologiche traspiranti e antimuffa, e piccoli interventi di pulizia.

"Il periodo estivo – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ci offre l’opportunità di intervenire a favore degli edifici scolastici con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che, durante l’anno, interferirebbero con il regolare svolgimento delle attività didattiche. Come già avvenuto in altre scuole, l’Infanzia di Pievesestina è stata oggetto di interventi di sanificazione degli ambienti e di un complessivo miglioramento del comfort climatico e acustico. Il problema riguardava in particolare le murature interne, realizzate in mattoni e cartongesso, con infiltrazioni rilevate anche dietro i rivestimenti in ceramica e dietro gli arredi. Pur non rappresentando un rischio per la salute degli studenti, la situazione richiedeva un intervento deciso".

