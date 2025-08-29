Ritorno in classe. Sparisce l’umidità alla scuola d’infanzia

In vista della ripartenza del nuovo anno scolastico, il Comune di Cesena ha eseguito alcuni lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento delle murature interne dell’edificio in cui ha sede la scuola dell’infanzia di Pievesestina corrispondenti a un investimento di 125 mila euro. I lavori, preceduti da un intervento provvisorio realizzato sempre dall’amministrazione comunale nel corso delle scorse vacanze di Natale, sono stati realizzati nei mesi di luglio e agosto e sono stati caratterizzati dalle attività di rimozione e rifacimento di intonaci, nelle pareti in muratura, con utilizzo di materiali traspiranti; applicazione di pannelli in calcio silicato sulle murature interne in cartongesso/laterizio, con caratteristiche idonee per ambienti ad elevata umidità da risalita; realizzazione di ventilazione meccanica controllata, all’interno delle aule, che garantisce un ricambio di aria costante, riducendo l’umidità relativa degli ambienti, favorendo l’asciugatura delle murature. In più, si è proceduto con la formazione del controsoffitto all’interno delle sezioni, necessario al miglioramento del confort termico ed acustico, con opere di tinteggiatura delle murature con applicazione di pitture ecologiche traspiranti e antimuffa, e piccoli interventi di pulizia.

"Il periodo estivo – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ci offre l’opportunità di intervenire a favore degli edifici scolastici con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che, durante l’anno, interferirebbero con il regolare svolgimento delle attività didattiche. Come già avvenuto in altre scuole, l’Infanzia di Pievesestina è stata oggetto di interventi di sanificazione degli ambienti e di un complessivo miglioramento del comfort climatico e acustico. Il problema riguardava in particolare le murature interne, realizzate in mattoni e cartongesso, con infiltrazioni rilevate anche dietro i rivestimenti in ceramica e dietro gli arredi. Pur non rappresentando un rischio per la salute degli studenti, la situazione richiedeva un intervento deciso".