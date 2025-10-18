Ritorno in scena trionfale per Fabio De Luigi

Una coda di applausi interminabili, dopo oltre un’ora e mezza di risate condite da personaggi iconici e monologhi inediti. Riparte dalla sua Romagna Fabio De Luigi, che a Villa Torlonia ritorna a esibirsi nei teatri dopo oltre venticinque anni di assenza. Un trionfo annunciato per l’attore di Santarcangelo, con i biglietti delle quattro date di San Mauro Pascoli polverizzati nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione dell’evento.

Sul palco De Luigi ha messo in scena una sorta di prova aperta al pubblico – ma privata –, mostrando le basi di quello che potrebbe poi diventare il suo prossimo spettacolo ufficiale. Un regalo inaspettato alla gente della sua terra, insomma, ma anche un primo utile riscontro dopo tanti anni di distacco dagli usi e costumi del teatro. Sei serate, dunque, una diversa dall’altra, in cui l’attore sperimenta e gioca con il pubblico, in quello che potrebbe essere definita la summa di una carriera ricca di risate e soddisfazioni. Più che uno spettacolo, una serata di costruzione artistica dal vivo.

"Queste date fuori programma – spiega in apertura allo spettacolo Stefano Bellavista, il direttore di Sillaba – riempiono di gioia noi, l’amministrazione di San Mauro Pascoli e tutta la nostra gente. Si tratta di prove aperte, di un’esibizione in costante mutamento, il tutto a vostro rischio e pericolo. Ringraziamo Fabio per la sua grandissima disponibilità e professionalità". Una sola richiesta: spegnere il telefonino e dimenticarsi di foto e video per vivere una serata ‘alla vecchia’.

L’esibizione d’apertura comincia con l’ingresso di un emozionatissimo De Luigi, vestito con polo nera e pantalone nero, semplice ma formale, come da rigorosa tradizione teatrale. "Sono venticinque anni – racconta con sincerità l’attore – che non metto in piedi uno spettacolo teatrale. Con l’aiuto dell’amico Paolo Cananzi ho raggruppato cose vecchie e nuove in un mix che spero possa funzionare. In caso contrario, potrete dire di essere stati truffati (ride, ndr.)".

Neanche il tempo di rendersi conto della presenza sul palco dell’attore, che De Luigi comincia a imbeccare il pubblico con la sua parlantina. Si fa ironia sul tempo che passa, sugli anziani, su alcune abitudini romagnole e sulla quotidianità che ci circonda con una serie di battute politicamente scorrette, ma mai esagerate, gratuite o ingiuriose. Non mancano, ovviamente, alcuni dei personaggi più amati del comico, come il maestro pasticcere Iginio Massari. Straripante il ritorno dell’iconico ingegnere Cane, aggiornato agli eventi del 2025.

Fabio De Luigi si esibirà il 22 e il 23 ottobre nuovamente a Villa Torlonia, mentre il 27 e il 28 sarà ospite al teatro Verdi di Cesena. Ognuna delle prossime date ha registrato il tutto esaurito.