Ritratto della famiglia Guerri. Il dialogo creativo di padre e figli

Sabato alle 17.30 presso la Fondazione Tito Balestra di Longiano, alla presenza degli artisti, sarà inaugurata la mostra "I Guerri ritratto di famiglia" allestita nella ex chiesa Madonna di Loreto del Castello Malatestiano. L’esposizione rappresenta un omaggio a una famiglia che incarna, con naturalezza e profondità, lo spirito di visione, suono e parola, principi cardini della stessa Fondazione. La mostra sarà visitabile fino al 19 ottobre e in quell’occasione Francesco Guerri si esibirà in concerto.

Lo studio di Via Braghittina a Cesena è il cuore pulsante di una storia familiare che ha fatto dell’arte la propria lingua madre. Giampiero, il padre, con la sua stamperia d’arte ha dato voce alla poesia attraverso la precisione del torchio, custodendo il dialogo segreto tra carta, parola e segno inciso. Federico, figlio scultore e pittore, ha raccolto quella eredità trasformandola in gesto plastico e pittorico, in materia viva che si fa visione. Francesco, musicista e compositore, ha tracciato una traiettoria sonora che dal violoncello si espande nello spazio, creando architetture invisibili di emozioni.

La mostra I Guerri. Ritratto di famiglia non è solo un’esposizione, ma il racconto intimo di una genealogia creativa: la testimonianza di come l’arte possa fiorire in uno stesso luogo, nutrirsi di legami, generare bellezza e continuare a trasformarsi nel tempo. Dice la famiglia Guerri: "Lo studio di Via Braghittina a Cesena è stato, nelle sue molte evoluzioni, il fulcro dell’attività artistica della nostra famiglia, la sua influenza sul percorso artistico di ciascuno di noi, enorme. Sia come singoli, sia nelle tante collaborazioni che ci hanno visto lavorare insieme, lo studio è stato allo stesso tempo incubatore di idee e luogo in cui realizzarle. È con questa consapevolezza che abbiamo risposto alla proposta di realizzare una mostra collettiva, felici di poter mettere in luce le radici comuni dei nostri percorsi".

La mostra è visitabile con il biglietto d’ingresso della Fondazione Balestra, info allo 0547.665850.

