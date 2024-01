Ritrovare la salute a tavola. Un bambino su tre soffre di disturbi alimentari

Due cicli di quattro incontri l’uno per parlare di sana alimentazione e corretti stili di vita insieme ai bimbi dai 6 ai 9 anni e alle loro famiglie. E’ il programma del progetto ‘NutriMente – Educare e nutrire la crescita’ che si svolgerà dal 22 al 29 gennaio e dal 5 al 12 febbraio. Si parlerà dell’organizzazione del menù settimanale, delle ‘strategie’ da adottare per favorire il consumo di frutta, verdura e legumi, della lotta allo spreco alimentare, ma anche dell’uso consapevole dei social network in relazione alle tematiche ambientali. Si andrà a fare la spesa, si forniranno consigli su come interpretare le etichette nutrizionali, si parlerà di cibo e socializzazione e si fornirà un’educazione alimentare di base. I bimbi e le bimbe condivideranno il percorso con un adulto, che sia un genitore, piuttosto che un nonno o chiunque altro venga scelto dalla famiglia. Il tema è attualissimo, perché i dati 2023 diffusi dal Jama Network, relativi ai disturbi alimentari mostrano che il 22% dei bambini e adolescenti su scala mondiale hanno un’alimentazione disordinata. In Italia, quella che per decenni è stata la patria del mangiar sano, i casi salgono addirittura a 1 su 3. I numeri hanno registrato un incremento anche a seguito della pandemia da Covid-19: i disturbi alimentari sono infatti saliti del 40% con un’età di sviluppo più bassa, già a otto anni. Nel corso degli incontri i partecipanti saranno seguiti da professionisti di riferimento direttamente coinvolti: dietista, psicoterapeuta e docente della scuola primaria. Il progetto sarà caratterizzato da laboratori di cucina, attività ludiche, attività formative ed inclusive e da lezioni di alfabetizzazione informatica e tecnologica. L’idea nasce dalla collaborazione di WellDone, la cooperativa sociale Cils, la dietista Valeria Verona, la psicoterapeuta Torella Angela e la docente di scuola primaria Cristiana Bisacchi, ed è sostenuto da due sponsor: Bcc e I mecenati del Savio. Il costo è di 25 euro a lezione. Info e prenotazioni: 333-1398469.

Luca Ravaglia