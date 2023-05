Ritrovarsi ancora dopo 27 anni, insieme fra ricordi e nostalgia

Gli insegnanti e gli scolari che si sono conosciuti più di un quarto di secolo fa, si sono ritrovati. A far da collante a questa bella rimpatriata è stata la docente Patrizia Gregori, che nel 1996 venne chiamata per l’incarico presso la Seconda Direzione didattica di Cesenatico, per sostituire l’allora sindaco di Gambettola Daniele Zoffoli, nella scuola elementare di Sala presso l’ex Villa Romagnoli. "Ho avuto la possibilità di avere per quattro anni consecutivi gli stessi alunni - racconta la Gregori - mi sono affezionata molto e con loro ho avuto un rapporto di cognizione e di studio, ma anche e soprattutto di dialogo ed empatia molto alto.

Queste due classi, la 1ªA e la 1ªB, di 16 bambini cadauna, mi sono rimaste nel cuore, così come tante altre in questo mio ’viaggio’ nella scuola, perché non ho mai considerato il mio come un lavoro, ma come una grande passione. Durante il mio percorso scolastico ho incontrato delle persone eccezionali, come i miei colleghi di allora, Anna Lena Gusella, Maride Faberi, Daniele Grassi, Daniele Zoffoli e la nostra mitica collaboratrice scolastica Antonella Alvisi, con cui ho condiviso momenti memorabili, poichè si collaborava molto e ognuno metteva a disposizione degli altri le proprie competenze. Tutti insieme, insegnanti e studenti, ci siamo ritrovati dopo oltre 26 anni, questa volta non tra i banchi di scuola, ma al tavolo di una pizzeria, tutti insieme, maestri e compagni di classe.

E’ stato bello ed emozionante ritrovarsi e capire quanto siano stati importanti gli stessi bei ricordi. Nel frattempo in questi anni ognuno di noi è andato in direzioni diverse, ha scelto di percorrere strade differenti, di spostarsi, di inseguire sogni e aspirazioni. Ma è bastata una chiamata e tutti sono stati pronti ad incontrarsi, grazie anche a Silvia Monticelli, che ha organizzato questo splendido incontro, fatto della gioia di ritrovarsi tra persone che hanno condiviso momenti importanti della loro vita".