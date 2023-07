Ritrovarsi dopo 60 anni, a Savignano una grande emozione

Si sono ritrovati in 66 nel ristorante al Castello di Ribano sulle colline di Savignano i nati nella città 60 anni fa. Tutti savignanesi doc in quanto nel 1963 o nacquero in casa o all’ospedale Santa Colomba quando ancora aveva il reparto di maternità. Cena, balli con musica e canzoni anni ‘80, ma soprattutto tanti "Ti ricordi?". Molti sono stati insieme alle elementari, alle medie e alcuni anche alle superiori. Dicono gli organizzatori: "E’ stata una grande emozione rivedere e riabbracciare dopo tanti anni compagni e compagne di scuola e rivivere insieme ricordi oggi più che mai vivi nella nostra memoria".