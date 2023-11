Ritrovato a mezzanotte il fungaiolo scomparso

E’ stato ritrovato poco prima di mezzanotte di martedì l’anziano fungaiolo di San Piero in Bagno che si era smarrito in una zona non distante da Lago Pontini, tra i fitti boschi alle falde del Còmero. Era nella zona tra Rivoloni e Bruschete, due poderi che si trovano più in alto di Lago Pontini. L’uomo, nel suo camminare tra il bosco per il rientro a casa, aveva perso l’orientamento ed era finito tra una fitta rete di rovi e di arbusti spinosi, da cui non riusciva a venir fuori. Le ricerche dell’anziano, 84 anni, esperto fungaiolo, erano iniziate nella serata di martedì, quando la centrale operativa del 118 ha allertato la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, per iniziare appunto le ricerche del fungaiolo. Sul posto è prontamente intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno, un posto di comando avanzato con specialisti in topografia. Sono stati altresì attivati i droni dei Vigili del Fuoco, dotati di termocamere e visori notturni. L’uomo, munito di telefonino, si era disperso, come detto, nella zona nei dintorni di Lago Pontini, lo specchio d’acqua situato alle pendici del Còmero, a qualche chilometro da S.Piero. Ma il fungaiolo, avendo perso l’orientamento, non riusciva a dare indicazioni precise sul posto in cui si trovava. Intorno alle 23,30, le squadre dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, del Soccorso Alpino, hanno individuato il punto in cui si trovava l’anziano, che è stato subito raggiunto dai soccorritori. L’uomo è stato visitato dai sanitari delle squadre Monte Falco, che l’hanno trovato in buone condizioni, riconsegnandolo dopo il lieto fine ai suoi familiari, che ovviamente hanno trascorso alcune ore di grande ansia e apprensione. Familiari che hanno subito ringraziato sentitamente e di cuore tutti i soccorritori.

Gilberto Mosconi