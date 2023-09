Ritrovato il 68enne scomparso Si era allontanato mercoledì

Lo hanno trovato ieri mattina alle 8 mentre ne stava più o meno tranquillamente al bar poco lontano da casa. E’ ricomparso così a sorpresa il 68enne residente a Monte Cavallo sopra Borello lungo via Luzzena, allontanatosi da casa mercoledì scorso. La cosa più importante è che sta bene. L’uomo era uscito di casa mercoledì scorso a mezzogiorno, senza più rientrare nella sua abitazione e dopo alcune ore la compagna aveva denunciato la scomparsa. Subito erano iniziate le ricerche da parte della Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari, sospese però sabato, dopo avere provato di tutto per trovarlo, dalle battute e ricerche a terra nelle impervie zone vicine alla sua abitazione, fino all’utilizzo di droni e di un elicottero.

Sabato sera l’uomo durante il suo girovagare nei boschi non lontano da casa aveva incontrato un uomo che lo conosce bene che subito aveva avvisato la Polizia di Stato e i carabinieri di Borello. Allertata come da prassi la Prefettura, le forze dell’ordine avevano ricominciato le ricerche, durate tutta la notte fra sabato e domenica e ieri mattina il lieto fine. L’uomo è stato riportato a casa, alla sua convivente e ai figli. Sta bene e non ha riportato conseguenze fisiche.

Tante le ipotesi, dall’allontanamento volontario, a un momento difficile della sua salute, alla memoria che gli ha fatto perdere l’orientamento per potere tornare a casa. Ora sarà la sua famiglia a chiarire con lui i motivi del suo allontanamento e le giornate di ansia per questa sua decisione che ha allarmato decine di persone e in primis gli agenti della forze dell’ordine.