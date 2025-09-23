Ritrovato il guidoncino del 1959, storico anno della fondazione

Il vessillo riaffiorato. Durante la ripulitura del palazzo che fu del conte Francesco Leone Guerrini Bratti, l’acquirente si è imbattuto nel guidoncino del Lions Club 1959, anno di fondazione, e lo ha recapitato alla presidente Pinuccia Mingozzi. Il gagliardetto va così ad impreziosire il patrimonio documentario del club. La presidente ha condiviso il ritrovamento alla conviviale inaugurale al ’Da Vinci’ di Cesenatico dove si è esibita al violoncello la ventenne Giada Moretti, vincitrice del premio ’Kuti’. Rappresenterà il Lions Cesena e il Multidistretto Italia al Lions Europa Forum di Dublino. Anna e Laura Fabbri, nipoti del primo presidente, le hanno consegnato un premio alla memoria di Corradino Fabbri. Pinuccia Mingozzi ha anticipato alcuni service su Cesena candidata a Capitale italiana della cultura. Se ne parlerà il 9 ottobre alla conviviale alla ’Cerina’ con il sindaco Enzo Lattuca.

Spiccano un corso di avviamento all’arte per gli scolari vincitori del concorso ‘Poster sulla Pace’ nel laboratorio dello scultore Leonardo Lucchi, il sostegno a un neolaureato in violino per allestire un’orchestra di giovani al Bonci, il contributo al restauro degli affreschi della basilica del Monte, al doposcuola di ’Cantiere 411’, all’Emporio solidale, e a Pediatria del Bufalini. In estate sono stati ripristinati i Qr Code nei monumenti cittadini. Nella foto il consiglio direttivo con il guidoncino del 1959.

Andrea Alessandrini