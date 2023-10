Riunione degli ex alunni della scuola De Amicis dell’anno 1958-59

Festa grande alla trattoria dell’Autista di Savignano sul Rubicone per i "bambini" di Gatteo che frequentarono la scuola elementare De Amicis nell’anno scolastico 1958-‘59. C’erano Rocco De Paola, Loretta Buda, Loredana Venturi, suor Carla Bertani, Anna Rinaldi, Luigi Gobbi, Osvaldo Gobbi, Luigino Magalotti, Marino Rocchi, Fabio Paglierani, Dino Crociati, Alberto Abbondanza, Verdiana Evangelisti, Ida Gobbi, Elsa Gozzi e Paola Rossi. Prima di sedersi a tavola sono stati ricordati due di quella classe che purtroppo non ci sono più: Silvano Bartoli e Carlo Lucchi. Durante il pranzo sono stati ricordati i tempi della scuola, di un dopoguerra dove regnava la miseria e si lavorava alla ricostruzione in quanto quasi tutto era stato distrutto dalle bombe. Racconta Rocco De Paolo: "Durante la ricreazione giocavamo a calcio nel corridoio con una palla di stracci e nessuno ci sgridava. Non c’erano altri giochi, ma tanta armonia fra di noi, come oggi qui a tavola". Ha aggiunto suor Carla Bertani: "Ringraziamo il Signore per essere qui oggi per la vita che abbiamo condiviso in questi 71 anni. Insieme abbiamo imparato i valori della vita, della fratellanza, dell’aiuto reciproco grazie anche all’insegnamento delle nostre famiglie, dei sacredoti che ci hanno seguito don Cristoforo Borghesi, don Ettore Ceccarelli e dalla nostra insegnante di scuola elementare Margherita Piras. In questi anni naturalmente ciascuno di noi ha seguito la sua strada facendo del suo meglio per la famiglia e per la società. Chiediamo al Signore di aiutarci per gli anni che ci rimangono a continuare a essere una ispirazione e un aiuto affinchè il mondo sia migliore. In questi tempi di guerra siamo noi persone di Pace dove viviamo a operare per il bene".

Ermanno Pasolini