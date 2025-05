Riunione del board del Cesena: bilancio e futuro di Artico in discussione

Programmata per questa sera, come sempre in call, una riunione del board del Cesena. All’ordine del giorno il bilancio del club. Non è chiaro, poi, se nella stessa occasione i vertici bianconeri convocheranno anche il ds Fabio Artico o se il colloquio con il dirigente sarà rinviato ad una call successiva, nel caso probabilmente già domani. C’è da programmare la prossima stagione del Cesena. Quando a fine marzo il dg Di Taranto e il consigliere d’amministrazione Massimo Agostini erano stati negli States qualcosa era stato anticipato ma ora vanno definiti piani, obiettivi e budget che non dovrebbero discostarsi troppo da quelli della passata stagione. Si punterà probabilmente ad un altro campionato di consolidamento in categoria con la valorizzazione dei giovani.

Linea che poi dovrà essere accettata da quello che sarà il direttore sportivo nella prossima stagione e di conseguenza anche dall’allenatore. Il direttore sportivo ad oggi è Fabio Artico ed è legato al Cavalluccio da un contratto fino al 2027. Il dirigente avrebbe già anche chiaro il da farsi nell’allestimento della rosa per la prossima stagione. Difficile possa essere Artico a voler andar via nonostante già mesi fa sia stato accostato alla Cremonese, squadra che fra l’altro al momento è in gioco per il salto in A (stasera l’andata della finale playoff con lo Spezia), la categoria che andrà a disputare ovviamente avrà un peso nelle scelte del club lombardo sui dirigenti futuri. Sta alla proprietà statunitense confrontarsi con il ds Artico e decidere se confermarlo oppure andare avanti con qualcun altro. C’è stima ma dei malumori nel corso della stagione che si è appena conclusa ci sono stati. Non per nulla si è parlato di addio. Se sarà confermato Artico, non resterà mister Mignani che pure è già sotto contratto, ma per un altro anno. Tra i due i rapporti non sarebbero più buoni, anche se è stato proprio Artico a scegliere l’allenatore. A proposito di Mignani, proprio ieri il nome del tecnico è stato accostato al Monza insieme a Pagliuca della Juve Stabia e Paolo Bianco del Frosinone. La proprietà del Cavalluccio ha lasciato intendere di voler confermare Mignani ma la sensazione nel post gara di Catanzaro, dopo l’esclusione del Cesena dalla corsa playoff, è stata quella di un addio. Il mister ha dato l’idea di salutare già la squadra e la piazza.

Le alternative per l’eventuale post Artico: Giorgio Zamuner o Filippo Fusco, entrambi hanno già lavorato rispettivamente a Trento e alla Spal col dg Di Taranto, ma c’è stima anche per Marco Valentini (impelagato nella questione playout con la Salernitana), per l’ex Palermo Leandro Rinaudo e Giuseppe Magalini del Bari e non solo. Quelle per Mignani? Dipenderà, ovviamente, da chi sarà il ds.

Sabrina Vinciguerra