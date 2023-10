Rivale di Lattuca. Si avvicina la fumata bianca

Sindaci uscenti riconfermati come candidati, ma riflessione in corso a Tredozio e Premilcuore e idee che si stanno delineando per la scelta degli altri candidati per le elezioni comunali del 2024. Il centrodestra sta lavorando da mesi con un tavolo regionale e tre provinciali con FdI, partito più votato alle politiche del settembre scorso con coordinatore provinciale l’on. Alice Buonguerrieri, che guida le operazioni al tavolo con Lega, FI e i civici. Dal quartier generale del centrodestra emerge che la scelta, a otto mesi dalle elezioni, è ormai fatta per i candidati di Cesena, sfidante di Enzo Lattuca, Savignano, Gambettola a Mercato Saraceno, e sono in stato avanzato le operazioni per la scelta nei restanti comuni in cui si andrà al voto. Riserbo sui nomi. Favorito resta il candidato ’interno’ Marco Casali di FdI (nella foto), ma non è escluso ancora che dal cilindro possa uscire un nome proveniente fuori dai partiti.