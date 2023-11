’River 22 Sporting Club’ nuovo modo di fare sport

In riva al Savio apertura ufficiale sabato mattina dalle 9, del ’River22 Sporting Club’, il Centro sportivo che trova spazio nella grande struttura in zona Vigne. Al taglio del nastro, sarà presente il sindaco Marco Baccini. A seguire, vi sarà una giornata a ’porte aperte’, che consentirà a tutti di esplorare le strutture, partecipare a sessioni di prova gratuite e scoprire tutti i vantaggi che il Centro Sportivo offre. "Quello in cui viviamo è un territorio con una forte vocazione per lo sport, che ha sempre riscontrato difficoltà dovute alla mancanza di strutture adeguate - dice l’amministratore Federico Para -. La nostra aspirazione è promuovere uno stile di vita attivo e sano, con servizi per tutte le fasce d’età e siamo convinti che il ’River22 Sporting Club’ sarà il luogo ideale per raggiungere questi obiettivi. Questa è solo la prima fase di un progetto molto più ampio, che prevede un ulteriore sviluppo di riqualificazione delle aree coinvolte".

Il Centro offrirà una vasta gamma di opportunità di fitness, sport, divertimento e benessere per persone di tutte le età e livelli di abilità. Il Centro Sportivo offre un moderna palestra equipaggiata con le ultime attrezzature Technogym, il campo da tennis-calcetto in tensostruttura con manto in erba sintetica, due campi da padel disponibili a breve, ampio spazio per corsi di gruppo e allenamenti ad alta intensità. Inoltre, spazi anche per sport per bambini tra cui ginnastica artistica, tennis e padel, un’accogliente area lounge e bar per socializzare, istruttori certificati e personale per garantire un’esperienza eccezionale a ogni visita".

Gilberto Mosconi