Riviera, antipasto di Capodanno. Ponte dell’Immacolata verso il pienone. Affollati anche hotel e camping

Mascellani

La ricorrenza dell’Immacolata segna l’inizio delle festività invernali in riviera. Sono infatti tante le famiglie e le comitive di amici che hanno scelto di trascorre al mare questo ponte, attratti dal Presepe della Marineria, dal calore dei locali affacciati sul porto e dalle tante iniziative culturali e di intrattenimento che Cesenatico offre in questo periodo. In città gli alberghi e i residence aperti sono oltre trenta e ospitano molti turisti. Manuel Vernocchi dell’Hotel Miramare è ottimista: "Le prenotazioni negli ultimi giorni stanno andando molto bene, sono migliorate le previsioni del tempo e potremo fare in last minute anche il tutto esaurito. Ci sono famiglie, ma prevalentemente in questo periodo vediamo tante coppie, tra cui molti clienti che vengono abitualmente a trovarci anche d’estate. La visita al Presepe e la possibilità di trascorrere in relax delle giornate al mare d’inverno, sta diventando un must".

Cesenatico ha la peculiarità, a differenza delle altre località marittime vicine, di avere un grande campeggio aperto anche in inverno. È il Cesenatico Camping Village, che in questo periodo si appresta ad ospitare centinaia di famiglie provenienti dall’Emilia e dalle province del centro e nord Italia, come ci dice il direttore Terzo Martinetti: "E’ un buon momento e per questo ponte ospiteremo oltre 100 famiglie in camper, 80 in case mobili già prenotate da giorni e buona parte dei 400 clienti fissi che hanno la casa mobile tutto l’anno, i quali vengono nei fine settimana e nei festivi anche fuori stagione. Abbiamo i ristoranti del campeggio aperti con le proposte di pesce e i piatti della tradizione romagnola. Un bus navetta attivo tutto il giorno fino a sera, collega il campeggio con il centro e il porto canale. In vista del Natale e del capodanno ci sono tante prenotazioni, Cesenatico attira sempre di più, con il Presepe della Marineria e anche la novità del Santa Park".

In città ci sono un centinaio di ristoranti e sono veramente tanti i buongustai e i cultori delle ricette marinare che hanno scelto di trascorrere momenti piacevoli in compagnia nel borgo di pescatori. Alessio Sassi dello storico ristorante Giuliano sul porto canale guarda alle festività con grande ottimismo: "Stiamo lavorando parecchio nei festivi e prefestivi, come del resto fa la maggior parte dei colleghi, mentre durante la settimana c’è un po’ di stanca, ma è normale prima dei giorni festivi. Il ponte dell’Immacolata andrà bene, per il Natale ci sono ottimi segnali e a capodanno, quando lavoreremo su due turni, abbiamo il primo turno tutto esaurito ed il secondo con pochissimi posti liberi, che stiamo comunque riempiendo in questi giorni, perchè l’interesse è davvero alto". Anche Gioele Perrucci della Taverna Baiardi è soddisfatto: "Stiamo andando bene e abbiamo molte richieste di prenotazioni. Dopo la calma fisiologica successiva alla festa del pesce, stiamo ospitando molte persone, incluso gruppi e cene aziendali. Per il ponte contiamo di lavorare parecchio". Cesenatico è una meta frequentata anche da tanti giovani della zona e romagnoli provenienti dall’entroterra. Per questo ci sono buone aspettative anche per i locali sul lungomare, come ci conferma il patron del ‘Clandestino’, Agostino Alvisi: "C’è movimento nei fine settimana e per questo ponte gli auspici sono buoni; proporremo musica e momenti di intrattenimento. Le sensazioni sono molto positive anche per Natale e capodanno, perchè c’è tanta voglia e anche tanto bisogno di spensieratezza, per fuggire un po’ dalle brutte notizie che spesso ci martellano. L’isola felice di Cesenatico è un toccasana".