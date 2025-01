Riviera, le Befane arrivano dal mare sul ‘sup’ sfidando le onde gelate

Cesenatico, 6 gennaio 2025 – In riviera le befane sono arrivate dal mare. Seguendo una tradizione che si ripete da oltre dieci anni, l’Epifania si è festeggiata sul porto di Cesenatico, in un pomeriggio molto atteso e partecipato. Una quindicina di sportivi velisti volontari del Wind Surf Club di Cesenatico che ha sede sulla spiaggia di Ponente, con in testa la presidente Elena Balestri, si sono ritrovati nella sede dove abitualmente si ritrovano assieme agli altri iscritti del circolo.

L’arrivo delle befane e dei re magi sulle tavole (Ravaglia)

La differenza è che durante l’estate si spogliano per indossare costumi da bagno e short, mentre per le festività di inizio anno, si vestono e si trasformano appunto in befane, alternano la pagaia alla scopa. È la tradizionale sfilata delle Befane sui Sup, i Stand up paddle, ossia le tavole sulle quali si rema in piedi. Le surfiste e i surfisti hanno ultimato la vestizione sulla spiaggia di Ponente, da dove hanno preso il mare, affrontando per diverse centinaia di metri le onde e le acque gelide, per poi dirigersi a destra all’altezza dell’imboccatura del porto canale.

I personaggi hanno utilizzato ‘sup’ (stand up paddle), le tavole natanti sulle quali si sta in piedi (foto Ravaglia)

L’evento attira moltissime persone lungo le due aste del porto e sono stati tanti i curiosi che oggi hanno scattato le foto per condividerle con gli amici e per portare a casa un ricordo delle Befane al mare, accompagnate dai Re Magi e dai Pastori. Nel procedere lungo le acque del porto canale in direzione del ponte di via Mazzini in pieno centro, le befane sul surf hanno lanciato caramelle e dolcetti ai bambini, per poi offrire un piccolo buffet a residenti e turisti, con il torrone offerto dalla ditta Dalba e il panettone donato dal Wind Surf Club Cesenatico, formato da appassionati di Cesenatico, Cesena e anche provenienti da città dell’Emilia.

L’esibizione dei Pasquaroli (foto Luca Ravaglia)

Sempre sul solco della tradizione, in piazza Ciceruacchio, sull’asta di levante del porto, mentre arrivavano le befane, sono iniziate le esibizioni dei Pasquaroli, che sono sbarcati a Cesenatico provenienti da varie località romagnole. Sul palco i protagonisti sono stati sei gruppi di suonatori e canterini romagnoli, rigorosamente in costumi tipici della civiltà contadina, impegnati in canti tradizionali. Sul palco si sono alternati il Gruppo Ponte Abbadesse, Pasquaroli della Pioppa, Gruppo Bagnarola, Gruppo Longiano, Gruppo Avis Calisese, Gruppo Montaletto, Gruppo Villamarina, intonando i canti di augurio e prosperità legati ai rituali di questua del solstizio d’inverno. Alla vigilia dell’Epifania i Pasquaroli hanno animato con i loro canti gli alberghi, i ristoranti, il porto e piazza delle Conserve.