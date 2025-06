Riviera ripulita da 56 operatori

Hera, grandi pulizie dopo la Notte Rosa a Cesenatico, Gatteo e San Mauro a Mare. 56 operatori per ripulire i tre Comuni costieri e 85 contenitori in più per gli eventi. Sono state ultimate nelle primissime ore del mattino di ieri le pulizie straordinarie iniziate sabato mattina e domenica mattina dagli addetti di Hera, Consorzio Cfa e Ciclat dopo il lungo week end della Notte Rosa del 20, 21 e 22 giugno a Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro a Mare.

Sono stati impiegati 4 coordinatori, 5 spazzatrici affiancate da 23 operatori manuali a supporto (muniti di 23 mezzi tra porter e daily), 13 compattatori e 11 operatori dedicati alla pulizia manuale delle spiagge libere. Sono stati inoltre consegnati oltre 85 contenitori aggiuntivi per le varie iniziative in programma.