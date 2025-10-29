RivieraBanca, raccolta solidale per il giardino del Girasole Domus

Il polo scolastico ’Il Girasole Domus’ di San Mauro Pascoli (nella foto le insegnanti) è stato selezionato da RivieraBanca per partecipare a un progetto di raccolta fondi solidale destinato a completare e rendere fruibile tutto l’anno il giardino della scuola. L’iniziativa, attiva sulla piattaforma di crowdfunding Ginger, ha l’obiettivo di raccogliere 16mila euro entro il 14 dicembre 2025 per trasformare lo spazio esterno in un luogo educativo, sensoriale e aperto alla comunità.

Il progetto, intitolato ’Il giardino dei sensi: un polo di vita e creatività per tutto l’anno’, prevede la creazione di un giardino inclusivo con aree gioco, strumenti musicali tattili, laboratori di ceramica, artigianato e cucina creativa. Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove i bambini potranno esplorare, sperimentare e crescere a contatto con la natura, ma anche un punto d’incontro per le famiglie e i cittadini di San Mauro Pascoli.

Spiega Pamela Dellachiesa, direttrice del polo scolastico: "Siamo profondamente grati a RivieraBanca per aver creduto nel valore educativo e sociale di questo progetto. Il nostro sogno è offrire ai bambini uno spazio che non sia solo un giardino, ma un luogo vivo, creativo e accessibile a tutti. Le attività che nasceranno qui saranno aperte anche ai bambini che non frequentano la nostra scuola, perché crediamo che l’inclusione sia il cuore dell’educazione".

Il giardino del Girasole Domus vuole diventare un punto di riferimento per la comunità locale: un luogo dove crescere insieme, condividere esperienze e rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Chiunque desideri sostenere il progetto può donare anche un piccolo contributo collegandosi al sito https://servizieducativigirasole.it alla sezione ’Sostienici’.

e. p.