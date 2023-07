Rivive il mito di ‘Animal house’ Ecco il film originale restaurato

La rassegna cinematografica ‘Across the movie’ all’arena San Biagio di Cesena rende omaggio al film cult Animal house’ di John Landis e all’attore John Belushi che venne lanciato da quella pellicola 45 anni fa. Il film in versione originale restaurata e sottotilata in italiano verrà presentato lunedì alle 21.30. La pellicola sarà preceduta dalle parole introduttive di Luigi Bertaccini, che prima della proiezione, guiderà il pubblico dentro al contesto storico e culturale che esprime la pellicola e dentro al culto che la circonda. Centrale in questo caso è la figura di ‘Bluto’ Blutarsky interpretato da Belushi.Durante la presentazione ad anticipare la proiezione ci saranno anche ospiti sul palco Antonio Ramberti del Duo Bucolico e Alfredo Nuti dal Portone che omaggeranno la pellicola con una loro performance musicale ispirata al film e alla sua mitica e fenomenale colonna sonora capace di cogliere lo spirito di rivalsa di un’intera generazione. Ingresso 8 euro.