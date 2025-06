Rivive l’incubo in sella allo scooter. Investita dall’auto come tre anni fa

Una tragica fatalità si è accanita contro una donna di Cesenatico, ma per fortuna questa volte c’è un finale non grave. Si tratta di Barbara, 53enne che tre anni fa, il 26 giugno 2022, mentre viaggiava in sella ad uno scooter, era stata investita da un’auto. Nello scontro aveva riportato gravi ferite, tanto che i sanitari furono costretti ad amputargli una gamba per salvargli la vita. Ieri, a distanza di tre anni, Barbara stava viaggiando ancora una volta in sella a uno scooter e, nei pressi della rotonda di Capannaguzzo, è stata nuovamente investita da un’auto che non avrebbe rispettato la precedenza. La donna è caduta violentemente a terra, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Fortunatamente questa volta non ha riportato ferite gravi e le è stato ingessato un braccio dove ha riportato una frattura dalla quale guarirà. Ieri il tam tam ha attraversato Cesenatico, perché Barbara dall’incidente del 2022 quando perse un arto, era stata costretta ad una serie di cure e sedute di riabilitazione, per poter riprendere a camminare e ad essere nuovamente indipendente.

Stando a quanto dicono amici e conoscenti, Barbara aveva anche provato a riprendere il suo lavoro al supermercato Conad nel quartiere Madonnina, ma la protesi all’arto non le consentirebbe di sopportare sforzi eccessivi e dunque aveva dovuto lasciare il lavoro. Originaria di Cesenatico, ma attualmente residente a Cervia, sposata e mamma di due figli, Barbara è una grande appassionata di sport e ieri mattina, poco prima dell’incidente, aveva postato il video di una gara in mountain bike.

g.m.