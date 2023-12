Rivoluzione al mercato. Adesso gli ambulanti timbrano il cartellino per montare il banco

I commercianti ambulanti dal 13 dicembre timbreranno il cartellino, utilizzando un badge in colonnine installate in più punti nello spazio mercatale, che segnaleranno l’ingresso degli operatori nelle rispettive piazzole ottenute in concessione dal Comune. Si tratterà di un periodo sperimentale per poi entrare a regime. "Un passaggio epocale nel sistema organizzativo – afferma il commerciante ambulante Massimo Sagginati, vicepresidente di Fiva Confcommercio, che insieme ad Anva Confesercenti costituisce la sigla storica di rappresentanza delle organizzazioni di categoria –. In luogo del controllo sino ad oggi in uso da parte della polizia locale piazzola per piazzola accederemo col badge, e anche il mercato diventerà più tencologico".

"Un altro intervento per rendere il mercato più green – prosegue Sagginati – consiste nella creazione di aree di raccolta di carta e plastica in cui convoglieranno i rifiuti prodotti dagli ambulanti. L’obiettivo è rendere il mercato sempre più ordinato e confortevole per visitatori e clienti con un’organizzazione sempre maggiore. Si tratta di un nuovo step del rilancio del mercato in spazi più ariosi e distanziati tra i banchi in atto dal post Covid che gli operatori stanno conducendo in collaborazione con il Comune di Cesena, l’assessore al commercio Luca Ferrini e la polizia locale".

Il 2023 è stato un anno di restyling: una parte dello spazio su viale Mazzoni è stato oggetto di riparazione di cordoli, asfaltatura e sistemazione marciapiedi per migliorare il decoro e la funzionalità degli spazi mercatali. L’intervento è stato diviso in cinque stralci di lavoro, e i primi due sono stati nel lato della Rocca Malatestiana, l’area maggiormente in sofferenza. Il mercato ambulante di Cesena resta il luogo di maggior attrattività nel centro quanto a visitatori. Ci sono tuttavia criticità a cui far fronte.

"I banchi sono scesi da 250 a 230 - spiega Sagginati – e ci sono iproblemi nell’assicurare il ricambio generazionale perché il mestiere non pare più attrattivo come in passato alle nuove leve. Il 60% per cento dei banchi è di operatori extracomunitari e la percentuale si alza sino al cento per cento per i cosiddetti operatori spuntisti, che occupano cioé una piazzola in modo occasionale. Rispetto a una ventina di anni fa il fatturato si è abbassato fino a picchi del 70%, un fenomeno che risente della generale crisi dei consumi e della crescita del commercio on-line, e che in piccole attività come le nostre si fa particolarmente sentire".

"Ma non ci piangiamo certo addosso – prosegue Sagginati – e stiamo puntando sull’elevamento dell’asticella della qualità in un contesto di informalità e di socievolozza, il valore aggiunto del mercato". "Le fiere autunnali sono andate molto bene per gli afflussi ma meno per gli incassi – prosegue il vicepresidente Fiva Sagginati – e ora siamo pronti per la maratona natalizia con i mercati straordinari da mattina a sera del 10, 17 e 24 dicembre e con quello della fiera del saldo domenica 7 gennaio. Uno sforzo della categoria per contribuire a rendere il centro storico più attrattivo puntando sulla valenza identitaria del mercato, un monumento simbolico di Cesena da secoli nel suo spazio centrale, collante di tante generazioni di cesenati. Per questo Fiva ha combattuto gli anni scorsi l’idea incomprensibile e autolesionista di togliere i mercati ambulanti dai loro luoghi storici nel cuore della città".

Andrea Alessandrini