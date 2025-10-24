Rivoluzione alla centrale idrica:. Hera investe 170mila euro

Hera rivoluziona la centrale idrica di Cà di Nardo a Sogliano al Rubicone. Grazie a un investimento di circa 170mila euro, l’impianto ora è in grado di erogare fino a 400mila litri al giorno di acqua di ancor migliore qualità, per garantire una risposta più efficace e tempestiva anche nelle situazioni di emergenza, assicurando continuità del servizio anche in caso di stress idrico o eventi climatici estremi. Un nuovo capitolo per la gestione dell’acqua a Sogliano: il Gruppo Hera ha completato un intervento di potenziamento e rinnovamento tecnologico senza precedenti presso la centrale acquedottistica di Cà di Nardo, cuore pulsante della rete idrica locale. L’impianto è stato visitato dalla sindaca Tania Bocchini, guidata dal responsabile Hera degli impianti idrici di Forlì-Cesena Mirco Boschetti, dal coordinatore impianti Marco Marcaccini e dagli assistenti ai lavori Gianni Alessandri e Giovanni Braschi. Il potenziamento del sollevamento consente di erogare acqua per l’approvvigionamento del serbatoio di Montepetra Alta e, in caso di siccità delle sorgenti di Lucignano, per integrare il sistema idrico verso gli acquedotti di Savignano di Rigo, Lucignano, Serra Tornano e Meleto.

"L’intervento eseguito da Hera per il rinnovo della centrale dell’acquedotto di Cà di Nardo valorizza una risorsa preziosa come l’acqua e migliora l’efficienza di un servizio essenziale – ha detto la sindaca Tania Bocchini – . Questa importante operazione garantisce un futuro più sicuro alle utenze del territorio, rendendolo più pronto ad affrontare le sfide climatiche". e.p.