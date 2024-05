Rivoluzione con il Triathlon: tutte le modifiche alla viabilità

Occhio al cartello. Sabato e domenica, in occasione del Triathlon Challenge, sono previste modifiche alla viabilità. Sabato sarà chiuso al traffico il lungomare viale Carducci dalle 8.30 fino alle 11.30 e dalle 12.30 fino alle 15, da via Raffaello fino a via Venezia; chiusure anche in via Zara, viale dei Mille, via Mengoni, le viea Bernini, Tiziano, Donato Bramante dalla Piscina Comunale fino a via Raffaello, via Fossa, via Canale Bonificazione da via Fossa fino alla rotatoria di via Pisciatello, via Pisciatello fino a via Fiorentina inclusa. Domenica il lungomare sarà chiuso al traffico dalle 6 alle 20, da via Dante a via Venezia, via Zara da viale Carducci a viale dei Mille, viale dei Mille da via Torino in direzione sud (Valverde), viale Mengoni, via Bernini (da via Raffaello in direzione nord), via Tiziano, via Bramante dalla Piscina Comunale fino a via Raffaello, e via Fossa. Altri divieti di transito riguardano alcune strade di Sala, la domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno. Sempre domenica saranno chiuse dalle 11 alle 15 la via del Mare da via Pavirana fino a via Staggi, la stessa via Staggi e le vie Rigossa e Fiorentina. Altre chiusure sono previste in via Montello, ai Giardini al Mare da via Montello a piazza Andrea Costa, la stessa piazza Andrea Costa ed i Giardini al Mare in direzione nord sino a via Montegrappa, e poi piazza Cavallotti fino a via del Porto, via del Fortino, viale Torino da viale Carducci a viale Cesare Abba. Nella giornata di sabato gli studenti della media Arfelli e delle scuole superiori usciranno in anticipo.

g.m.