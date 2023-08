Rivoluzione francese assolta al Processo

di Ermanno Pasolini

Verdetto di assoluzione per la Rivoluzione Francese con 470 voti contro i 229 di condanna. C’era grande attesa a San Mauro Pascoli per il processo del 10 agosto che si tiene ogni anno alla Torre Pascoliana, con ingresso libero a tutti. Il giudizio è stato del pubblico, oltre 700 persone, che hanno votato con la classica paletta. Protagonisti sul palcoscenico sono stati Carlo Galli (accusa) e Antonino De Francesco (difesa). Presidente del Tribunale Gianfranco Miro Gori inventore del Processo.

A San Mauro Pascoli, al tribunale popolare, la domanda è stata: "La Rivoluzione Francese è da condannare o da assolvere?".Portatrice di libertà, uguaglianza e fraternità oppure fondamento dell’impero e incapace di risolvere le ingiustizie sociali? Imputati eccellenti sono stati gli eventi che dal 1789 hanno cambiato il corso della storia. A guidare l’accusa è stato il politologo dell’Università di Bologna Carlo Galli, mentre la difesa della Rivoluzione Francese è stata affidata ad Antonino De Francesco ordinario di Storia moderna presso l’Università degli studi di Milano. Lo scenario sempre la Torre di pascoliana memoria, luogo dal forte carico simbolico: amministrata da Ruggero Pascoli, padre di Giovanni Pascoli, ucciso da ignoti proprio il 10 agosto del 1867. Ma vediamo l’accusa del politogo Carlo Galli: "La Rivoluzione francese - ha affermato – non è una sola rivoluzione ma un insieme di rivoluzioni. Contiene una quantità di problemi che nel corso di più di due secoli di riflessione storiografica sono stati sollevati, discussi, contrapposti, dividendo la critica fra ’classici’ e ’revisionisti’.. È stata salutata come l’affermazione dei grandi principi di libertà, uguaglianza e fraternità e al tempo stesso che quella libertà ha prodotto la censura, quell’uguaglianza ha generato nuove gerarchie politiche ed economiche, quella fraternità ha significato guerra civile e verso l’esterno".

"Una rivoluzione – ha proseguito Galli – che i francesi non hanno mai accettato, ma ha spaccato la Francia. È stata divisiva e ha aperto un ciclo di instabilità politica. La rivoluzione non si fa da sola, ma i rivoluzionari, è un barzar di ideologie, partiti. Tutto nasce lì dentro, ma nessuno riesce a portare a compimento i propri progetti. L’insieme di queste contraddizioni e il coinvolgimento della rivoluzione nella dialettica di principi e circostanze, di potere costituente e potere costituito, consente di elevare contro di essa molteplici capi d’accusa, a partire dall’abuso della credulità popolare".

Lo storico Antonino De Francesco, l’ha difesa con forza: "Per la rivoluzione francese vale quello che un deputato alla Convenzione, a qualche settimana dall’eliminazione di Robespierre, disse del Terrore: non si poteva fare il processo a quella stagione politica, perché avrebbe voluto dire processare tutti loro. Fare il processo alla rivoluzione francese significa fare il processo a noi stessi. Perché stupirsene se ai conclamati valori di libertà ha poi tenuto dietro un despota come Napoleone? La rivoluzone deve essere la costruzione di una modernità sulla realizzazione dei diritti dell’uomo. Per noi europei, proprio oggi, nel mondo di guerra che ci è dato una volta di più vivere, tornare alla rivoluzione francese e ai suoi valori quali autentico motivo di legittimità politica del vecchio continente. Se togliamo libertà ed eguaglianza che cosa ci rimane?"