Piscina comunale Cesena: la demolizione slitta di due anni

Cesena, 26 luglio 2023 – Piscina comunale, cambia tutto. Il fatto che l’intento iniziale dell’amministrazione comunale di demolire l’attuale struttura durante l’estate per poi procedere alla realizzazione ex novo dell’impianto nello stesso sito nel corso dei mesi successivi fosse ormai stato archiviato, era stato certificato dai messaggi inviati in questi giorni dall’attuale gestore dell’impianto ai clienti nell’ottica dell’avvio della campagna informativa relativa alla prossima stagione e ieri l’assessore allo sport Christian Castorri ha confermato il nuovo programma, che rivoluziona completamente tempi e modi di intervento.

Nei fatti, l’attuale impianto resterà attivo ancora per anni, dal momento che gli uffici di palazzo Albornoz hanno deciso di realizzare la nuova struttura a fianco, nell’area ora occupata dalla piscina esterna, procedendo poi alla demolizione della piscina esistente soltanto quando quella nuova sarà in funzione. "Abbiamo messo davanti a tutto gli interessi e le necessità della comunità – spiega Castorri – partendo dal fatto che i lavori saranno lunghi e dureranno indicativamente un paio d’anni. Troppo tempo perché gli utenti non avvertissero disagi. Per questo abbiamo deciso di operare in modo differente, nella consapevolezza che l’attuale piscina comunale sente certamente il peso degli anni, ma che la disponibilità di un complesso ormai datato è comunque meglio rispetto alla prospettiva di non avere niente".

Il progetto ha un costo di circa 12 milioni di euro, circa la metà dei quali sono stati trovati nell’ambito di finanziamenti europei (non legati al Pnrr). Resta però da individuare la parte mancante. Nel frattempo si apre il ginepraio dei bandi. L’attuale gestore era in scadenza ma, vista la situazione, l’amministrazione comunale ha concesso una proroga ponte fino al 31 maggio del 2024, data in cui dovrebbero verosimilmente iniziare i nuovi lavori. In effetti la tabella di marcia prevedrebbe di approvare il progetto esecutivo entro novembre, per poi avviare la gara di appalto nei primi mesi del 2024.

"Nella prossima primavera – riprende Castorri – pubblicheremo un bando temporaneo della durata di un paio d’anni relativo alla gestione degli ultimi tempi di vita della vecchia piscina. Era stata ventilata anche l’ipotesi di far partire subito un’assegnazione di durata maggiore che compresse anche i primi anni di gestione della nuova struttura, ma abbiamo preferito tenere separate le due cose, per fare in modo che il nuovo impianto parta da zero sotto tutti gli aspetti, nelle migliori condizioni contrattuali possibili, a vantaggio di tutti".

Dopo che il vecchio centro natatorio verrà demolito, il cerchio si chiuderà con la realizzazione in quell’area della nuova piscina esterna. Resta un’ultima questione, che non può essere ignorata: la manutenzione dell’attuale struttura, le cui condizioni sono più volte state criticate dagli utenti stessi. Servirà intervenire, non certamente per rinnovare tutto, ma per permettere di affrontare gli anni di transizione. Dirlo è facile, farlo meno. Perché mettere mano al fronte investimenti con un orizzonte temporale così ridotto, rischia di essere quanto meno complesso in termini di sostenibilità.