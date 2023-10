Rivoluzione verde in centro: "Studiamo la consegna delle merci con veicoli elettrici e cargo-bike"

Verso il cambiamento della consegna delle merci ai negozi e ai pubblici esercizi in centro storico attraverso l’utilizzo di veicoli elettrici. L’amministrazione comunale ha avviato un percorso con le associazioni di categoria per verificare la fattibilità dell’intervento,e gli assessori Francesca Lucchi (Politiche Ambientali) e Luca Ferrini (Sviluppo economico) insieme ai rappresentanti delle organizzazioni di commercio e artigianato aderenti al tavolo “InCesena”, hanno effettuato una visita studio a Vicenza, dove dal 2005 è in corso l’unica esperienza nazionale, finora, di consegna merci municipalizzata in centro storico con veicoli elettrici.

"Una possibile sperimentazione di questo tipo – commentano gli assessori – potrebbe darci l’opportunità di introdurre un servizio di logistica innovativo in grado di ridurre il traffico e l’inquinamento legati alla consegna delle merci all’interno della ztl. La riorganizzazione della logistica non solo favorirebbe l’attività di consegna delle merci alle attività commerciali e artigianali, ma rafforzerebbe un tipo di mobilità sostenibile che bene si inserisce nelle azioni intraprese nel corso di questi anni che aumenterebbe di fatto la vivibilità. Abbiamo appurato che il modello pionieristico del Comune di Vicenza rende la consegna più efficace e vantaggiosa per il commercio locale. Lo step successivo è il varo di un progetto di fattibilità nel nostro comune di un intervento similare".

L’appoggio delle categorie economiche c’è, pur ocn qualche distinguo. "Se non si determinano aumento di costi per gli esercizi che non vanno poi ricaricati sul costo di servizi e prodotti – afferma Eugenio Battistini (Confartigianato) – vale la pena approfondire se vi sono le condizioni anche a Cesena per un servizio analogo". "Va prestata attenzione a non creare disservizi alle imprese nelle ztl – mette in luce il segretario di Confesercenti cesenate Graziano Gozi –, ma il modello di Vicenza può ben rappresentare un miglioramento della situazione".

"La consegna delle merci con mezzi ecologici rappresenta un ottima pratica. Il nostro Cat Ascom Servizi ha effettuato un’indagine sui negozianti e i clienti che accoglierebbero veicoli elettrici o anche cargobike con favore. Ragioniamo dunque sulla sua fattibilità". Un nodo da sciogliere sarà quello economico su chi si dovrà accollare i costi del servizio della consegna sostenibile.